El juzgado confirma el tercer grado a Forcadell y Bassa y desestima el recurso de la fiscalía

El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Cataluña ha ratificado este martes el tercer grado concedido a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris les concedió el tercer grado el 14 de julio, igual que a los otros siete presos independentistas de Lledoners.

Pocos días después, un juzgado de vigilancia penitenciaria avaló el tercer grado para los hombres presos, a pesar del recurso de la fiscalía, pero a suspender a la espera de la decisión definitiva del Supremo, que aún está pendiente de pronunciarse. Pero el otro juzgado, que decide sobre Forcadell y Bassa, decidió mantener el tercer grado mientras resolvía el recurso.

La fiscalía considera que ni Forcadell ni Bassa, ni el resto de presos, no han cumplido la proporción de la pena de prisión para poder salir en semilibertad, y que no han evolucionado en su tratamiento ya que no han seguido ningún programa específico para el delito de sedición, y reconocen los hechos y las consecuencias, pero no el delito.