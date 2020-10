L'activitat en el mercat de la vivenda cau 10 punts a la Comunitat Valenciana a causa de la COVID19, segons Fotocasa

Així ho posa en relleu l'informe de Fotocasa Research 'Mig any de pandèmia: impacte en el sector immobiliari', elaborat pel portal immobiliari Fotocasa amb la intenció de conéixer les conseqüències més directes de la situació provocada per la Covid-19, comparant-la amb la situació just abans del coronavirus.

La caiguda a la Comunitat Valenciana s'explica, en gran part, per la seua vinculació al turisme, uns dels sectors més damnificats per la Covid-19, apunta l'informe.

En el cas del mercat de la compravenda, la Comunitat Valenciana és el territori que més pateix les conseqüències del coronavirus. Segons l'estudi de Fotocasa Research, la regió ha viscut una reculada de cinc punts percentuals pel que fa a fa sis mesos en aquest àmbit i la participació de particulars ha disminuït del 19% al febrer al 14% a l'agost.

Segons el portal immobiliari, aquest descens vé provocat, principalment, per la brusca caiguda dels particulars que han buscat, però no han aconseguit comprar, percentatge que ha passat d'un 12% al febrer a un 9% a l'agost.

El mercat del lloguer, igual que en la resta dels territoris, s'ha vist més afectat que el de propietat, però la caiguda és també encara més intensa a la Comunitat Valenciana.

Així, la participació de particulars que en els últims sis mesos han realitzat alguna acció en el mercat del lloguer ha disminuït del 23% al febrer al 14% a l'agost, la qual cosa suposa un retrocés de nou punts.

La contracció es deu, en gran part, al fet que el percentatge de particulars que ha llogat ha baixat de l'11% al febrer al 6% a l'agost, precisa l'estudi.