Cinco complementos de última hora para disfrutar de Halloween en casa a partir de 7 euros

Halloween está a la vuelta de la esquina. Si bien es cierto que aún muchos la sienten como una fiesta importada que no hay por qué celebrar, también lo es que no hay por qué perder la oportunidad de organizar una jornada temática en familia para subir los ánimos de mayores y pequeños. De hecho, cada uno puede hacerlo en la medida en la que considere conveniente, pues, no hace falta llenar nuestra casa de la decoración más terrorífica y divertida de Amazon para conseguir que el último día de octubre sea especial sin que ello suponga una inversión superlativa. ¡Solo hay que planear ben el día y apostar por los pequeños detalles!

Sin renunciar al disfraz del que tanto disfrutan los más pequeños de casa, ya sea de diablillo o de esqueleto brillante en la oscuridad, podemos optar por actividades temáticas que no supongan mucho gasto, como una maratón de películas adaptadas a las edades de casa (desde Pesadilla antes de Navidad hasta otras opciones más adultas, como Saw o el Resplandor, si no queremos fallar a los clásicos) o, quizás, tallar una calabaza que después podamos alumbrar. Pero, nos falta algo... ¡los complementos!

Para que puedas llevar a cabo todos estos planes y disfrutar de una tarde divertida y espeluznante, hemos buceado en el catálogo más terrorífico de Amazon hasta dar con cinco propuestas que, sin suponerte un gran desembolso, te ayudarán a convertir tu hogar en un espacio perfecto para celebrar Halloween. Porque ya sabes que la ambientación es la parte clave para disfrutar de un día diferente, ¿o acaso no se vive más una película con una barra de sonido que nos envuelva y nos haga introducirnos aún más en la historia? Pues con los complementos para Halloween pasa exactamente lo mismo. ¿Estás listo para la tarde más terrorífica del año?

Todo listo para Halloween en 3,2,1...

Led de calabazas, para que no haga falta la luz.

Guirnalda LED. Amazon

Disfraz pijama, para ir cómodo y apropiado para la ocasión.

Un disfraz muy cómodo. Amazon

Tatuajes faciales temporales, para ser el más original.

Tatuajes faciales. Amazon

Moldes terroríficos para unas galletas de muerte.

Moldes de galletas. Amazon

Juguetes para pasarlo de miedo.

Juguetes de Halloween. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.