Kiko Rivera comparte una imagen con sus tres hijos, su "medicina", y les dedica unas emocionadas palabras

Kiko Rivera no vive su mejor momento. El Dj explicó en su última visita a Sábado Deluxe que no tenía "ganas de nada" y que, probablemente, estaba cerca de atravesar una depresión. Unas declaraciones que no gustaron a su madre, Isabel Pantoja, y que lo han puesto en el punto de mira desde la pasada semana.

Apoyado por su familia, el sevillano ya ha comenzado a someterse a terapia. Sin embargo, la cura más importante para el marido de Irene Rosales son las dos hijas que ambos tienen en común, Ana y Carlota, y su hijo Francisco, fruto de su anterior relación con Jessica Bueno. Ellos son su "mejor medicina".

"La vida me brindó estos 3 maravillosos hijos. No existe un amor más grande que el amor hacia un hijo. No prometo ser un padre perfecto pero si os prometo estar cada vez que me necesitéis sin importar nada, siempre vosotros delante. Ellos son mi mejor medicina", ha escrito el hijo de la tonadillera en Instagram.

Junto al texto, Rivera, de 36 años, ha compartido un retrato en el que aparece con sus tres hijos, obteniendo así más de 41.000 'me gusta' y una retahíla de comentarios de cariño por parte de sus seguidores.

Entre los mensajes, destaca el de su prima, Anabel Pantoja, quien le ha mandado un emoji con dos corazones. Por otro lado, en el post se leen respuestas como "lo mejor del mundo son los hijos, cuando estés de bajón piensa en ellos" o "tus tesoros estarán inmensamente orgullosos de su papi siempre".