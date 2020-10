La pensió mitjana a la Comunitat Valenciana se situa en 936,5 euros a l'octubre, un 2,3% més que al 2019

Així, el nombre de pensionistes de la regió valenciana va ser de 1.000.861, i un 0,49% més que a l'octubre de l'any passat i representa el 10,24% sobre el total nacional.

Del total pensions, 623.151 van correspondre a jubilacions amb una pensió mitjana de 1.068,7 euros mensuals, per sota de la mitjana espanyola que se situa en 1.167,83 euros.

Altres 242.370 pensions van ser per a viudetat, en aquest cas amb una mitjana de 685,18 euros; i 95.5986 pensions per incapacitat permanent, amb una pensió mitjana de 935,03 euros per aquest concepte. Les pensions d'orfandat es van situar en 37.147 amb una mitjana de 388,26 euros mensuals i les pensions a favor de familiars van sumar les 2.607 amb 584,09 euros de mitjana.