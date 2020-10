G. Caballero insta a Feijóo a dejar la "confrontación" con el Gobierno y le pide "un poquito de responsabilidad"

En una rueda de prensa ofrecida este martes en la Cámara gallega, el dirigente socialista ha mostrado su "perplejidad" ante las afirmaciones en las que Feijóo tachó de "demoledor" el estado de alarma. "Son unas declaraciones irresponsables, que nos llenan de perplejidad, porque Galicia necesita un presidente de la Xunta que entienda lo que está ocurriendo y que esté a la altura de las circunstancias", ha manifestado.

"Cuando tenemos los peores datos de contagios de la pandemia, nos encontramos un presidente que, en un ejercicio de irresponsabilidad máxima, se dedica a confrontar con el gobierno de España en vez de ejercer sus competencias reforzando la sanidad pública, las políticas sociales y protegiendo la economía de un país que empieza a tener muchas dificultades", ha censurado.

Gonzalo Caballero ha advertido de que "por delante vienen meses muy complicados por el virus". "Tenemos que tomar todas las medidas de restricción y prudencia necesarias para evitar un confinamiento total", ha sostenido el socialista, que argumenta que "para eso el estado de alarma es una garantía que las comunidades autónomas pidieron de forma mayoritaria para poder actuar".

En este sentido, se ha referido a la celebración del 43 aniversario de los Pactos de la Moncloa para asegurar que los responsables políticos deben de "colaborar y contribuir" para hacer frente a "una crisis de mucha más envergadura y profundidad". Frente a ello, ha criticado que Feijóo opte por "ser el líder autonómico que crea más conflictos y el que hace la declaraciones de mayor gravedad".

"Habla de que el estado de alarma es demoledor, cuando lo que es demoledor es no contribuir, no colaborar y no tener vocación de consenso para atajar esta crisis", ha afirmado el jefe de filas de los socialistas gallegos.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

En la rueda de prensa, además, ha vuelto a exigir la comparecencia de Núñez Feijóo en el Parlamento de Galicia para "analizar" la segunda ola de la pandemia y "rectificar" en sus declaraciones sobre "la importancia del estado de alarma" para defender a la ciudadanía frente al virus.

"No deberían de pasar más días sin que Feijóo comparezca de forma voluntaria en el Parlamento, debería explicarnos lo que está ocurriendo", ha expresado Gonzalo Caballero, que ha recordado que las siete ciudades gallegas están en niveles de "alerta" por el número de contagios.

Además, ha vuelto a criticar que las fuerzas de la oposición tengan un "nivel de conocimiento muy limitado" de la gestión de la pandemia y su evolución por la "opacidad y falta de información" de la Xunta.

Por ello, ha considerado necesario que el Ejecutivo autonómico traslade la información a la Cámara con "mayor nitidez y profundidad" y ha criticado que "siga siendo un representante del gobierno el que pone voz a las opiniones de los médicos y los expertos" en Galicia.

Por último, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los ciudadanos. "Si no asumimos el nivel de prudencia estaremos en una situación cada vez más preocupante y más grave, y lo que se está buscando es evitar tomar medidas aún medidas aún más restrictivas, porque no podemos caminar hacia un confinamiento total como en abril o marzo", ha apuntado.