Sánchez desoye a los grupos e insiste en prorrogar el estado de alarma durante seis meses

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue desoyendo las reclamaciones que hacen varios grupos parlamentarios e insiste en prorrogar el estado de alarma durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Este es el plazo que figura en la solicitud de prórroga que el Consejo de Ministros ha acordado pedir al Congreso, donde grupos como PP, Ciudadanos, ERC o Bildu han coincidido en los últimos días en considerar que medio año es un plazo demasiado largo y que la prórroga debería ser por menos tiempo.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la petición de prórroga modifica el real decreto que se aprobó el domingo por lo que respecta a las restricciones nocturnas de movimiento. En el estado de alarma vigente, fue el Gobierno central quien decretó este toque de queda de manera general, entre las 23 y las 6 horas, aunque las comunidades podían retrasarla o adelantarlas una hora.

Cuando el 8 de noviembre entre en vigor la prórroga que el Gobierno espera que el Congreso apruebe, este toque de queda nacional decaerá y serán los presidentes y presidentas autonómicos quienes decidan en cada caso mantenerlo o no.

"A partir de la extensión del decreto de alarma quedará a criterio y juicio de las autoridades competentes delegadas, cada presidente [autonómico] decidirá cuáles son las restricciones de movimiento que se tienen que establecer en cada comunidad" a la vista de los indicadores epidemiológicos, ha indicado Montero.

El Gobierno justifica este segundo estado de alarma general para "dar amparo" a las medidas que puedan tomar los presidentes autonómicos y que suponga una restricción de movimientos y este martes ha insistido en prorrogarlo durante seis meses a pesar de que en los últimos días la opinión de que es un plazo demasiado largo.

Los primeros en alzar la voz fueron este lunes el PP y Ciudadanos. El presidente popular, Pablo Casado, advirtió de que su partido no apoyará la prórroga si supera las ocho semanas y si no va a compañada por una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 para que no vuelva a ser necesario decretar el estado de alarma.

También este lunes, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró que una prórroga hasta el 9 de mayo es "excesiva" y pidió al Gobierno negociar un plazo más corto.

Precisamente, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha empleado este martes el mismo calificativo, “excesiva”, para una prórroga que tampoco ve necesario que sea de 15 días como en primavera pero sí que obligue al Gobierno a rendir cuentas más a menudo.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que una prórroga de 6 meses es "abusiva".