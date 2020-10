El Govern inyecta dos millones de euros para aliviar al comercio de Ciutat Vella más tocado por la pandemia

La Generalitat destinará dos millones de euros de remanentes para reactivar los comercios de Barcelona más afectados por la ausencia de turismo y por el impacto económico de la Covid. Estas ayudas irán especialmente dirigidas al tejido comercial del distrito de Ciutat Vella, el más tocado por la falta de actividad económica y por el cierre de persianas. La subvención también quiere cubrir las necesidades más urgentes de los establecimientos de los municipios turísticos de más de 5.000 habitantes, sobre todo de los costeros.

Este dinero se otorgará en forma de subvenciones a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa, y mediante la firma de un convenio, ha indicado este martes la consellera portavoz, Meritxell Budó. La idea es "ayudar a los establecimientos más afectados por la caída del turismo por culpa de la pandemia, para reactivar la demanda y generar actividad".

El Govern considera "especialmente crítica" la situación de los comercios de las zonas más dependientes del turismo extranjero en la temporada de verano y cree que en los municipios costeros, este efecto derivado de la falta de turismo ha sido "devastador". Al igual que en los barrios de Ciutat Vella, como el Gòtic, el Raval, la Barceloneta, el Born y Santa Caterina. En el caso de las poblaciones costeras, las ayudas se distribuirán mediante una convocatoria de subvenciones.

Confusión sobre el teletrabajo

Sobre la obligatoriedad de implantar el teletrabajo en Cataluña, Budó ha recordado que el ejecutivo catalán "no tiene en estos momentos la posibilidad de regularlo porque no dispone de estas competencias". Ha aprovechado para reclamar que estas atribuciones "sean ejercidas por el Govern y no por el Estado". Mientras, ha pedido a las empresas que "prioricen y promuevan el teletrabajo" aunque especificando que no es una norma laboral ni tampoco de obligado cumplimiento, aunque sí "un deber de las empresas".

Nuevas restricciones esta misma semana

Budó ha asegurado que esta misma semana se han de acabar de decidir tanto nuevas medidas restrictivas como la renovación de las ya aplicadas, y ha confirmado que el Procicat está trabajando en las mismas. No ha querido despejar la duda de si estas pasarán por un confinamiento de fin de semana, por encierros perimetrales o por un cierre de país de 15 días, algunas de las opciones que se barajan en estos momentos.

Ha pedido que los estados de alarma dictados por el Estado vengan acompañados de "las medidas compensatorias necesarias" y ha reclamado "los recursos económicos necesarios".

Budó también ha explicado que el Govern ha decidido este martes destinar 67,6 millones de euros del fondo de contingencia para atender el incremento de gastos no presupuestados por el impacto de la Covid en sistema educativo. Casi 15 millones servirán para indemnizar a las empresas de comedor escolar y a las que cubren rutas de transporte de estudiantes.

Otros 4 millones se destinarán a medidas para posibilitar el trabajo no presencial, por ejemplo con equipamientos, del personal educativo y en herramientas que hagan posible el teletrabajo. Un total de 4.000.200 euros serán para la transformación a formatos digitales y para equipamientos digitales para que el alumnado pueda seguir las clases de forma virtual. 1,2 millones de euros se reparten para incrementar tutors y docentes.

Lanzamiento de dos nanosatélites

A lo largo del primer semestre de 2021, se llevará a cabo el lanzamiento de dos nanosatélites para llevar a cabo pruebas de conectividad global y de teledetección y observación terrestre. Se quiere dotar de cobertura a zonas del territorio catalán que actualmente no la tienen y se podrá tomar con esta tecnología imágenes terrestres desde el espacio que servirán para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.

Budó ha puesto como ejemplo de estos usos la conectividad del Internet de las cosas en zonas remotas, el monitoraje de cultivos, la detección de plagas, el cálculo de la mejor fecha para recoger una cosecha, el seguimiento de incendios forestales y el apoyo en tareas de rescate en zonas catastróficas. Este proyecto cuenta con 18 millones de euros de presupuesto hasta 2023 procedentes de los fondos Feder.