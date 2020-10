Negueruela y Company se enzarzan en el pleno del Parlament y se acusan de insultos mutuos

El diálogo ha comenzado a subir de tono en la réplica de Negueruela que recriminado al diputado Antoni Costa que "le cuestan las letras" al no saber distinguir entre un ERE y un ERTE. Negueruela ha asegurado que el PP fue echado del gobierno "por despedir de forma masiva" en Baleares y de salir de la anterior crisis "destruyendo empleo" y "precarizando condiciones de trabajo".

En este punto, Negueruela se ha quejado de las interrupciones de la bancada popular en su réplica y con un gesto ha pedido la intervención del presidente de la Cámara, Vicenç Thomas.

"Yo no insultaría, señor Company, no me llame tonto, no insulte", ha dicho Negueruela mientras Thomas trataba de mediar y pedía al conseller que no "entraran en debates".

En este momento, Thomas ha recriminado dirigiéndose a la bancada popular que "hay gesticulaciones que convendría no hacer en la cámara" y ha recordado que todos han escuchado al diputado durante su intervención.

Tras la réplica de Negueruela, que ha pedido "lecciones cero de un partido que ha estado condenado" -lo que de nuevo ha generado las protestas de los populares- Biel Company ha asegurado que el que ha insultado ha sido el conseller a quien ha pedido que dijera "qué insulto le había proferido él".

"Lo que está haciendo Negueruela no es de recibo en esta cámara"; ha lamentado Company, que ha negado que haya insultado a Negueruela.

En este punto, el presidente de la Cámara, Vicenç Thomas, ha afeado a Company que no haya pedido la palabra para trasladar esta petición y ha ofrecido a Negueruela la oportunidad de contestara.

El conseller ha asegurado que está acostumbrado a que le digan "de todo" desde la bancada del PP, y ha pedido que retiraran la supuesta acusación de "tonto".

Company ha insistido en que él no ha pronunciado ningún insulto referido al conseller Negueruela y ha pedido que constara en acta. "Es indignante que un conseller pronuncie estas palabras de esta manera", ha concluido Company.

Para zanjar la discusión y pasar a la siguiente pregunta del pleno Thomas ha insistido al PP en que, además de escuchar, "se han visto determinadas gesticulaciones que no son apropiadas". "No me haga decir de quien", ha afirmado el presidente de la Cámara.

La discusión se ha producido después de que el diputado del PP Antoni Costa preguntara al conseller si "tiene claras sus competencias" y le haya acusado de ser "un mal conseller de Trabajo" y un "inexistente conseller de Turismo y Empresa" y le haya reclamado la dimisión.