A Anne Hathaway se le escapa por error en una entrevista el nombre de su hijo pequeño

Tanta familiaridad que la mente a veces juega malas pasadas y se cometen deslices. Eso es básicamente el resumen rápido de lo que le ha ocurrido a la actriz Anne Hathaway en su última entrevista, en la que sin querer ha revelado el nombre de su segundo hijo.

La actriz neoyorquina de 37 años está de plena promoción de Las brujas, remake que ha realizado Robert Zemeckis del clásico de estas fechas La maldición de las brujas, y que dentro de poco estrenará en Netflix, y entre tantas conversaciones una pregunta ha hecho que se le escape cómo le pusieron al niño que dio a luz en el último trimestre del año pasado.

Durante 11 meses su nombre ha sido un secreto, pero hablando con el programa de televisión Live with Kelly & Ryan, la ganadora del Oscar a mejor actriz secundaria por su papel en Los Miserables, ha nombrado al hermano de Jonathan, su primer retoño, nacido en marzo de 2016, fruto de su matrimonio desde 2012 con el actor Adam Shulman.

"Ahora tengo un hermoso pequeño de casi 11 meses, pero estaba embarazada cuando trabajaba en Las brujas, así que técnicamente él también ha participado en la cinta", ha reconocido Hathaway poco después del descuido en el que ha desvelado cómo le han puesto.

Ha sido mientras hablaba de cómo se llevaba con su hermano mayor. Aunque ha explicado que "no existe rivalidad, son puro amor", se le escapaba: "Ahora Jack ya es lo suficientemente grande como para 'pelearse', y eso ha supuesto un nuevo elemento en su relación que en verdad es bastante bonito".

Hathaway, inmediatamente después de darse cuenta de que había confirmado el nombre de su bebé (hace dos semanas lo reveló US Weekly pero ninguna fuente lo confirmaba), ha añadido el porqué lo han mantenido oculto durante todo este tiempo.

"En 2017 publiqué una foto de la espalda de Jonathan y me arrepentí prácticamente al segundo de haberlo hecho. Sentí como si hubiera roto una especie de sello al invitar a la gente a mi vida. Incluso en aquel momento, que me dio de la sensación de que lo había hecho de la forma más protectora posible y se trataba de un momento del que estaba tremendamente orgullosa... No sé si volvería a hacerlo otra vez", reveló.

Asimismo, la protagonista de El diablo viste de Prada confesó cómo fue su relación con la "leyenda" del diseño de vestuario Joanna Johnston con quien estaba "deseando" trabajar, pero a quien debía mantener al margen de cualquier información referente a su embarazo.

"Me dijo que quería mis prendas fuesen muy ajustadas por la cintura. Yo me acababa de enterar hacía nada de que estaba embarazada y tuve que reaccionar rápido. 'Mmmm, no. No, no lo veo. No', pensé. Y ella estaba como, 'bueno, ¿por qué?'", comenzó contando.

"Le dije, 'Es simplemente que me conozco a mí misma y sé que no seré tan libre. No seré tan libre si estoy limitada por mi cintura, así que es mejor que lo hagamos todo muy suelto'", explicó sobre cómo ocultó su estado. Y es que a veces una mentira piadosa...