Cvirus.-FSIE insta Educació i Sanitat a instal·lar sensors de CO2 i filtres HEPA en les aules davant l'arribada del fred

Així, FSIE ha reclamat a Educació que desenvolupe un protocol específic davant l'arribada de l'hivern en el qual s'arrepleguen propostes alternatives a la ventilació per a evitar la transmissió aèria i que aconseguisca fer compatible el clima amb la salut. "No podem en ple hivern estar ventilant o amb les finestres obertes sense risc que els alumnes puguen patir les conseqüències de les baixes temperatures, cal buscar un pla B", adverteix l'entitat en un comunicat.

El sindicat assenyala que "a dia de hui no hi ha instruccions concretes davant l'arribada del fred i l'únic recurs que tenen a l'abast els professionals per a protegir al grup d'un possible brot per via aèria és el de la ventilació de les aules".

En aquest context, ha recordat que, segons la comunitat científica, el risc de contagiar-se en espais tancats és vint vegades superior que a l'aire lliure. "Per açò hem d'avançar-nos al que està per vindre perquè no ens agafe desprevinguts. Si no es poden obrir les finestres tot el que volguérem caldrà pensar en alternatives segures", recalquen.

Sobre aquest tema, el sindicat proposa alternatives com la de sensors de CO2 -el preu del qual ronda els 35 euros-, un sistema que permet saber quina concentració d'aire exhalat hi ha en l'ambient i a partir d'ací quantes renovacions d'aire per hora es requereixen per a reduir el risc de contagi.

Així mateix, existeixen també purificadors amb filtre HEPA que aconsegueixen depurar l'aire i netejar-ho de càrrega viral el que "resultaria compatible amb el clima i la salut dels alumnes, al mateix temps que ens permetria mantindre a ratlla al virus".