Salud recomienda no celebrar fiestas de Halloween y evitar aglomeraciones en los cementerios

Así lo ha anunciado el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, quien ha indicado que la tasa de incidencia acumulada en la Región en los últimos siete días es de 349 casos por 100.000 habitantes, y de 600, una cifra "preocupante", en las dos últimas semanas.

Pérez ha hecho hincapié en que, en base a estos datos, la Región se encuentra en una "situación de riesgo" de la que se puede vislumbrar "un posible colapso del sistema sanitario" si la evolución de casos positivos continúa, por lo que ha pedido a la ciudadanía que reduzca la interacción social.

"El virus solo lo podemos controlar con compromiso y disciplina social", ha dicho el experto, tras insistir en que el mayor número de contagios se produce en aquellas ocasiones en las que "nos quitamos la mascarilla", como es el caso de las reuniones familiares o entre amigos.

En este sentido, ha indicado que, si bien la Consejería de Salud no va a prohibir la celebración de fiestas por Halloween, sí que recomienda posponerlas al próximo año, como se ha hecho con otras actividades que entrañaban también un alto riesgo de contagio.

Pérez ha recordado que en España, a diferencia de otros países, hay mucho contacto intergeneracional, y en este punto se ha dirigido a los más jóvenes para recordarles que "la mayor oportunidad de brindar su solidaridad" a los mayores, como pueden ser sus abuelos, es "estar sanos".

"Se trata de salvar vidas", ha matizado el facultativo, tras insistir en que la recomendación es que no se hagan fiestas o reuniones pues existe un "serio riesgo" de contagio de coronavirus debido a la rápida transmisión de la enfermedad.

VISITAS A CEMENTERIOS

En relación a las visitas a los cementerios por el Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, Pérez ha recordado que la Consejería envío un documento a los ayuntamientos con recomendaciones adoptadas "en beneficio de la salud de la población".

Así, ha planteado la necesidad de evitar situaciones en las que no se puede garantizar un mínimo de seguridad y evitar aglomeraciones.

En este punto, ha pedido a las personas con riesgo o más vulnerables que eviten ir en días y horas en las que es más previsible las concurrencias. Respecto a las personas que tienen síntomas, ha remarcado que no deben salir de casa.

Preguntado sobre si Salud es partidaria de adelantar la hora del toque de queda, Pérez ha manifestado que la intención es "combinar la prevención con la menor alternación posible de la vida de las personas".

Así, las 23.00 horas es "una hora razonable" en tanto que "lo que conseguimos es retirar actividad nocturna, fiestas en casas ajenas, botellones". Se trata de actividades sociales "absolutamente aplazables" que conllevan un riesgo, como se ha podido ver en el resto del país.

MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA

Respecto a la situación de los municipios con mayor incidencia como es el caso de Murcia, el portavoz técnico del Comité ha explicado que cualquier medida, incluido el confinamiento perimetral, "está sobre la mesa" y será analizada convenientemente por los técnicos.

No obstante, este asunto se tratará este miércoles en la reunión del comité, donde también se abordará la evolución del Covid-19 en otros municipios como Totana, si bien ha adelantado que "la situación ha mejorado algo" en las últimas semanas.

Pérez ha insistido en que la circulación generalizada del virus no deja ningún espacio libre, como pueden ser las residencias. No obstante, ha incidido en que los brotes de esta segunda oleada en los centros donde viven personas mayores "no han sido de la magnitud" de la primera ola gracias al trabajo llevado a cabo.

En relación con los gimnasios, ha comentado que las restricciones impuestas para estas instalaciones son las que marca el documento del Consejo Interterritorial aprobado la semana pasada, que reduce a un tercio el aforo.

La situación de los gimnasios "nos producía inquietud, pero no ha correspondido con brotes importantes", ha dicho en este sentido. Algo similar ha ocurrido en los centros educativos, donde se produce solo el 2,9 por ciento de los contagios a pesar de parecer, a priori, un espacio proclive a la transmisión del virus.