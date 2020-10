La viva imagen de la desolación hostelera que recibe ánimos desde todos los puntos del país

El bar Bodegón Azoque, en Zaragoza, tuvo que cerrar. Como a muchos otros, las restricciones del Gobierno por la segunda ola mundial de la pandemia de coronavirus les han obligado a cerrar las puertas. Tras empaquetar todo y dejar el local listo para cerrar indefinidamente, uno de los camareros tomó una foto que despertó la empatía triste de muchos otros hosteleros en todo el país.

La imagen animó a personas de otras profesiones a trasladar sus ánimos, como un agente de la CNP que cogió el teléfono para decirles: “Soy un policía nacional de Málaga. Solo os llamaba para daros ánimo y recordaros un lema: siempre luchar y nunca rendirse”, cuentan tres de los cinco dueños del bar José Fontanellas, Iván Trasobares y Mario Blázquez a El Heraldo.

En la foto aparece Iván, el chef, sentado en la acera enfrente del establecimiento con la cabeza gacha y gesto desolado, mientras su socio le intenta animar. La imagen la tomó un camarero, Guillermo, que supo ver lo que significaba el momento del segundo cierre por la pandemia que ha afectado a millones de negocios.

La situación del Bodegón Azoque no es mucho mejor que la de la mayoría de establecimientos hosteleros de España. De una plantilla de 15 trabajadores originales se han quedado en 9, que además están acogidos a un ERTE. Los mensajes de ánimo son vitales en estos tiempos: "Hemos recibido llamadas de gente de toda España, de compañeros de profesión, restaurantes de todo tipo y de particulares que nos han prometido que en cuanto se pueda van a venir a comer aquí”; cuenta Fontanellas.

Y es que no pueden hacer mucho para salvar la situación. Actualmente están trabajando en menús para llevar para los fines de semana, pero no será suficiente. "Si nos obligan a cerrar no podemos luchar por salir adelante, se nos va de las manos. No nos queda otra que resistir", sentencian.