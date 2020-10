El Sindicato Médico cifra en un 80% el seguimiento de la huelga de en Cantabria y no descarta más protestas

En los hospitales la huelga ha suspendido "numerosas" operaciones quirúrgicas y las consultas de especialidad en los mismos y en los centros de salud también se han suprimido todas las consultas programadas.

Además, ha indicado, que la actividad de Urgencias también se verá afectada por este huelga con "colas" y "muchos retrasos", por seguimiento de la huelga en los médicos que trabajan en ellas,, sobre todo en los residentes MIR, quienes la han secundado en un 90%.

Así lo ha indicado el presidente del Sindicato Médico en Cantabria, José Antonio Campos, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas durante la concentración convocada para este mediodía ante la Consejería de Sanidad, donde han acudido varias decenas de médicos -unos 280, según el Sindicato Médico-.

Allí, Campos se ha mostrado "muy satisfecho" por el seguimiento "masivo" de esta huelga en la comunidad, aunque ha sentido la afección que ésta va a causar en los ciudadanos.

Sin embargo, cree que los cántabros "no es" a los médicos donde tienen que mirar por el perjuicio que causa esta huelga en su atención, sino hacia la Consejería de Sanidad y a los partidos políticos "que han apoyado este Real Decreto".

"Nosotros, los médicos, sufrimos mucho con las huelgas. No nos gusta hacer huelgas porque sabemos que al final son los pacientes los que van a sufrir estos paros. Le pido por favor al consejero que recapacite, que se siente con nosotros a dialogar e impiden que esto vaya a más", ha afirmado Campos.

Sin embargo, ha avisado que, si tanto el Gobierno de España como al de Cantabria, en lo que le atañe, "siguen con esta tesitura" y "no dialogan" con los médicos para mejorar la sanidad y afrontar la falta de profesionales, seguirán las movilizaciones. "No sé cómo acabaremos, pero puede acabar con una huelga indefinida a nivel nacional", ha advertido.

"Por la vía del decreto, por la vía de la imposición, no van a conseguir nada positivo", ha afirmado el presidente del Sindicato Médico de Cantabria, que considera que aún "se está a tiempo" para retirar el Real Decreto 26/2020 que permite contratar a facultativos que no tienen aún la especialidad o a profesionales del extranjero con el título aún sin homologar en España.

PIDE QUE EL RD NO SE APLIQUE EN CANTABRIA

Campos se ha quejado de que, por parte del Gobierno de Cantabria, el Sindicato Médico solo ha sido recibido por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), pero no por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), con el que, según ha dicho, el diálogo es hasta ahora "cero".

"Debe ser que no le preocupa la situación de los médicos o no tiene soluciones para darnos y por eso no nos quiere recibir", ha afirmado el presidente del Sindicato Médico.

Campos cree que al consejero de Sanidad parece que le preocupan "muy poco" los ciudadanos de Cantabria. "Si de verdad le preocupara podría decir en la siguiente rueda de prensa o en la siguiente comparecencia que tenga, que en Cantabria no va a aplicar este Real Decreto y no dejar caer, que si lo necesita... Si usted, realmente se preocupa por los ciudadanos de Cantabria diga: nosotros aquí en Cantabria no vamos a aplicar este Real Decreto en ningún momento y eso nos haría recapacitar a los médicos", ha indicado.

Sin embargo, el presidente del Sindicato Médico cree que el consejero "no es capaz" de tomar esta decisión por su ideología o por seguidismo político".

Para hacer frente a la falta de médicos, en lugar de por este RD, el Sindicato Médico propone que se mejoren los contratos a los facultativos ya que "han empeorado" en los último años, y también las retribuciones ya que, según ha indicado, "aún se arrastran los recortes" hechos en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Además, piden estabilidad laboral para los médicos y "respeto después de lo que han sufrido" desde que comenzó la pandemia.

En la concentración frente a la Consejería, Campos ha leído un comunicado reclamando la retirada del polémico Real Decreto 29/2020, que, a juicio del sindicato convocante, supone la "completa aniquilación" del sistema sanitario.

"Los pacientes pueden ser tratados por médicos sin ninguna especialidad, por médicos de otras especialidades y hasta por otras categorías profesionales que asuman competencias propias del médico, suponiendo todo esto una grave degradación de todo lo que supone la Sanidad Pública Española, eliminando de facto la Atención Primaria de Salud, ya de por sí infradotada, y eliminando las garantías asistenciales de calidad y seguridad mínimas que merecen todo paciente o usuario", se señalaba en el comunicado.

Aparte de exigir la derogación del RD, el Sindicato Médico de Cantabria propone que, si se quiere modificar el sistema actual, plantea que ello se haga en el marco de un "Pacto por la Sanidad de Todos y para Todos que asegure la solvencia financiera, la calidad asistencial y busque soluciones a la saturación crónica del sistema, desde el consenso y el diálogo de todos: responsables políticos, agentes sociales, pacientes y profesionales" y equiparando la sanidad española a la europea.