Torres, ante la crisis migratoria: "El Gobierno de España lo tiene que hacer mejor"

Así lo ha manifestado en respuesta a sendas preguntas de la diputada Australia Navarro (PP) y el diputado Luis Campos relativas a qué medidas ha adoptado el Ejecutivo canario ante el incremento de la llegada de personas migrantes a las islas.

Australia Navarro afirmó que Ángel Víctor Torres "ha superado el récord de su incompetencia" porque Canarias "no está sufriendo una avalancha inesperada", sino un problema "previsible" ante el "blindaje" del Estrecho. Por su parte, Luis Campos abogó por abordar este asunto a través de una política integral en materia migratoria.

Ángel Víctor Torres quiso dejar claro que no va a "hacer política con el drama de las personas" e insistió en que el Gobierno de Canarias ha cumplido con su competencia, que es la atención de los menores no acompañados, y también con su responsabilidad, cediendo instalaciones para el acogimiento de inmigrantes mayores de edad.

Torres detalló que el Ejecutivo canario ha abierto quince centros para el acogimiento de 831 menores no acompañados (9 en Gran Canaria, 2 en Fuerteventura y 4 en Tenerife), a lo que se hay que sumar 1.355 que están siendo acogidos en espacios que dependen de los cabildos insulares, con un coste mensual superior al millón de euros.

No obstante, incidió en que el Gobierno de Canarias no renuncia a su responsabilidad y seguirá reclamando al Gobierno de España que se puedan usar sus instalaciones, pues ve ilógico que haya patrimonio del Estado que no se pueda utilizar para el acogimiento de inmigrantes.

También volvió a insistir en la derivación de estas personas a la Península, pues considera "inaceptable" las condiciones en las que se encuentran muchos de ellos, como los que aún permanecen en el muelle de Arguineguín.