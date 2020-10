La consejería de Cultura no se plantea "a día de hoy" cerrar cines y teatros en Castilla y León

Así lo ha asegurado este martes en Soria el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, durante la presentación de la programación de la Red de Centros Culturales de la Comunidad.

"La cultura a lo largo del verano y de toda la geografía española no ha sufrido brotes, es segura, cumple con aforos reducidos y otras medidas sanitarias y entre todos hemos conseguido que el ámbito cultural haya sido seguro", ha recalcado el consejero, aunque ha reconocido que ello no implica "que dadas las circunstancias haya que tomar otras medidas" .

Javier Ortega ha reconocido que varias comunidades limítrofes han cerrado perimetralmente sus ciudades, "adoptando medidas restrictivas preventivas para asegurar la salud" lo que no impide a los ciudadanos de Castilla y León "disfrutar de las actividades culturales o de un viaje" siempre "teniendo en cuenta la situación epidemiológica del momento.

"Ahora los datos son malos y se restringe todavía más los movimientos y los horarios, pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar de ver una ciudad, en la medida en que lo permitan los desplazamientos", ha apuntado el consejero, quien ha pedido "no olvidar que la vida sigue".

En este sentido, ha recalcado que la riqueza cultural y natural de Castilla y León "sigue ahí", por lo que "no debe haber discrepancia entre actividad y seguridad".

Ortega ha reconocido que, con el cierre de otras comunidades y la incertidumbre de Madrid, principal origen de los turistas en Castilla y León, "no es la mejor época para dar datos positivos del turismo" por lo que ha pedido "contextualizarlo" ya que "no hay color con las cifras del año pasado".