Los looks de 'Emily en París' en tu armario

Si hay una serie sobre moda de la que no hemos dejado de oír hablar es Emily in Paris. La nueva serie de Netflix lleva poco menos de un mes en la plataforma y ya cuenta con un ejército de fans enamorados de su historia y, sobre todo, de sus estilismos.

No es para menos, ¿quién no querría tener todos los looks que luce su protagonista Lily Collins en su armario? Ahora con el código descuento ASOS puedes replicar todos sus outfits y sentirte como una auténtica parisina.

Solamente con ver el primer capítulo ya nos damos cuenta de que, si te gusta la moda, la serie merece la pena. Y es que la encargada del vestuario es ni más ni menos que Patricia Field, la diseñadora detrás de los icónicos estilismos de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York.

Lejos quedan, en Emily en París, los looks más noventeros de la serie neoyorquina, pero lo que está claro es que la diseñadora ha sabido cómo retratar ese choque de estilo que sufre Emily con sus compañeros de trabajo y nuevos amigos parisinos.

Emily en París CINEMANÍA

De paseo por la ciudad

Nada más comenzar la serie, Emily, debe viajar a París desde Chicago y al principio es una turista más conociendo la ciudad. Para ello, no hay nada mejor que un look acorde con la ciudad del amor.

Para conseguir este estilismo no hay más que escoger la falda adecuada y la chaqueta a juego perfecta. Pero, sobre todo, lo que no puede faltar en este outfit es una boina ladeada. Para este primer look hemos escogido estas prendas de asos mujer que son todo magia.

Además, individualmente también podrás combinarlas con otras piezas de tu armario seguro. Imagínate esta americana con unos vaqueros desgastados. ¡Total!

El estilo effortless más chic

Camisas cómodas, conjuntos urbanos o jerséis de punto también tienen su protagonismo en esta exitosa serie de Netflix. Lo que no vamos a encontrar en Emily en París es un look con prendas apagadas o leggins.

Es cierto que Emily tiene momentos más relajados, como cuando está en su apartamento parisino, pero nunca abandona ese halo chic que rodea a la actriz Lily Collins.

El estampado de cuadros es tendencia este otoño-invierno 2020-2021 NETFLIX

En esta ocasión, la vemos con una camisa oversize de cuadros que no deja de ser cómoda a la par que muy estilosa. Aquí os dejamos algunos modelos para que podáis escoger los que más os gusten con el descuento asos.

En un café de París

Emily se siente muy sola en la ciudad del amor, pero por suerte conoce a una chica extranjera de la que se hace amiga. Ella es Mindy Chen, una joven que viene de China y trabaja como niñera.

Los looks de su nueva amiga tampoco pasan desapercibidos, ya que en la mayoría de escenas quedan a tomar un café o el 'brunch' en estilosos cafés a pie de calle. En este caso, vemos como ambas eligen un conjunto casi monocromático para su cita: Emily en tonos arena y Mindy en azul cielo.

Combinar el color de los zapatos con el resto del outfit, nunca pasará de moda Netflix

Fíjate en esos conjuntos de asos mujer y combínalos a tu gusto. No tengas miedo de añadir alguna prenda neutra como hace la protagonista con la chaqueta estampada en tonos negros y grises.

Si te has quedado con ganas de más, no te pierdas los capítulos en Netflix. Puede ser el plan perfecto para un fin de semana tranquilo en casa. Solo tiene 10 capítulos, de entre 30 y 35 minutos, y seguro que te dejan con ganas de la segunda temporada.