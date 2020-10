'Espejo público' sorprende y emociona en directo a una colaboradora con el mensaje de su hijo con TDAH

El TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que afecta gravemente al aprendizaje de muchos niños. Entre el 2 y el 5 por ciento de los menores padecen este trastorno que puede convertirse en toda una lacra para su éxito escolar.

Estos niños necesitan un ritmo de aprendizaje diferente al del resto de sus compañeros y el sistema educativo español no es el más idóneo para que estos menores puedas desarrollar al completo sus capacidades. Este martes, la periodista Milagros Martín-Lunas ha visitado el plató de Espejo público para hablar de la labor de guía que deben hacer los padres con hijos con TDAH.

La comunicadora ha presentado en el magazine matutino de Antena 3 su último libro, Mi vida con un TDAH. Como madre de un menor con este trastorno psiquiátrico, la escritora ha contado en directo los obstáculos que ha tenido que derribar para que su hijo reciba una educación adecuada.

Como regalo por su labor incondicional en la ayuda a otros padres, el equipo de Espejo público le ha preparado una sorpresa. El programa ha emitido un mensaje de su hijo, ya adolescente, en el que este ha agradecido públicamente la dedicación incondicional de su madre. La periodista se ha mostrado muy emocionada al escuchar a su hijo y ha agradecido el gesto de sus compañeros.

"Ahora mismo no sé qué sería si no me hubiera ayudado tanto. Ha dado todo para que yo salga adelante y no sé cómo agradecérselo", ha verbalizado el menor en el emotivo mensaje. Durante la emisión del audio, el equipo de Antena 3 ha colocado en pantalla algunas tiernas de madre e hijo, con las que Martín-Lunas le ha costado contener las lágrimas.

La colaboradora ha explicado que tuvo que dejar un puesto de trabajo muy bien pagado y una profesión ascendente, porque su hijo lo necesitaba. "Yo sabía que si no lo hacía era carne de cañón de cualquier cosa, primero de fracaso escolar y después, de ahí para adelante, drogas, alcohol...", ha añadido la escritora.

"Es un día a día muy duro, porque un día estás bien y no sabes si al día siguiente va a estar bien. Pero después de siete años, es un amor, sensible, solidario, comprometido con todo el mundo y estoy muy orgullosa del adolescente en el que se está convirtiendo", ha comentado la periodista.