El Consell inicia un nou PORN de l'Albufera per a adequar-ho als reptes als quals s'enfronta el parc

20M EP

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha iniciat el procediment per a aprovar un nou Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Conca Hidrogràfica de l'Albufera per a "adequar els seus continguts als reptes als quals s'enfronta el parc natural", com són els recursos hídrics i l'afectació dels sectors més pròxims. A més, s'ampliarà el seu àmbit a la zona marina pròxima al litoral del parc natural, segons figura en l'orde que publica aquest dimarts el DOGV.