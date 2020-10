Cvirus.- Puig tancarà la Comunitat Valenciana abans del pont "si fora necessari" encara que de moment no se'l plantegen

Puig, en una entrevista en 'Espejo Público' arreplegada per Europa Press, ha recalcat sobre aquest tema: "les mesures han de prendre's en el moment en el qual siguen el més eficaços possibles i a dia de hui estem veient com evoluciona el seguiment de les mesures restrictives, analitzarem permanentment la situació i s'adoptaran les mesures oportunes", ha garantit.

Sobre aquest tema, ha recordat que la Comunitat Valenciana "es va avançar" en aplicar les mesures restrictives a la mobilitat entre les 0.00 i les 6.00 hores perquè encara que les dades epidemiològiques són "bones respecte a unes altres zones, són molt roïnes perquè tenim un índex de 171 casos per cada 100.000 habitants d'incidència acumulada en els últims 14 dies".

"És evident que aquestes dades estan fora de l'objectiu desitjable d'arribar a menys de 50", ha evidenciat. A més, ha advertit que les dades de la pressió hospitalària a la Comunitat Valenciana són "molt preocupants" perquè han crescut un 50% en una setmana.

Puig ha recalcat que "des de la perspectiva de l'acció directa de la contenció bàsica es van contractar més de mil rastrejadors a principis d'estiu i ara es disposa de 1.500". No obstant açò, "la propagació tan massiva fa que la traçabilitat es perda en molts àmbits". Per tant caldrà adoptar "noves decisions restrictives si no som capaços de controlar la situació".

Encara així ha destacat que la Comunitat Valenciana està "millor" que tants països com França, Països Baixos o Gran Bretanya, la qual cosa "no ha de portar-nos a un missatge d'autosatisfacció".

Per açò, ha insistit que "per descomptat es tancarà la Comunitat si es considera necessari" i s'adoptaran "aquesta i altres mesures". Amb tot, ha explicat que s'ha de tindre en compte que la població valenciana ha seguit "rigorosament" el primer confinament, que es va complir al 92% i en la primera nit del toc de queda es va observar "una voluntat manifesta de compliment". Per açò, ha confiat "plenament" en "el desenvolupament d'aquestes mesures amb la corresponsabilitat".