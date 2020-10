España recibe ya un préstamo de 6.000 millones de la UE para financiar los ERTE

El empleo es uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, sobre todo en España, que está siendo el país más afectado por la pandemia. Por eso la red impulsada desde la UE es importante. De hecho, el Gobierno de coalición dispondrá desde este mismo martes de un préstamo de 6.000 millones de euros para financiar los ERTE. Este 'adelanto' forma parte de los 21.300 millones que estarán disponibles para España desde el fondo SURE.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "Me complace anunciar que España recibe hoy 6.000 millones en préstamos en el marco de nuestro instrumento de la UE SURE, para proteger el empleo de las personas en estos tiempos difíciles", expresó en las redes sociales. "El instrumento SURE puede facilitar ayudas financieras de hasta 100.000 millones de euros, para proteger a las personas y puestos de trabajo en la UE", comentaron desde la Comisión.

Esta noticia se conoce en un contexto complicado, después de conocer los datos de la EPA. El desempleo sigue creciendo: el paro subió en 355.000 personas (un 10,5% más), lo que supone la mayor subida en un segundo trimestre desde 2012. Hay, en cambio, una parte buena, y es que la afiliación marca récord histórico. Se crearon 569.600 puestos de trabajo, lo que supone el mayor alza trimestral de toda la serie. Eso sí, la tasa de paro juvenil se coloca en un 40,45%, mientras que en el segundo trimestre era de un 39,6% y hace un año del 31,68%.

Von der Leyen participó este lunes en la Conferencia de presidentes autonómicos, y defendió el fondo de recuperación de la UE. Este instrumento, explicó, "viene al rescate" y es "inversión y reforma" y no solo para "restaurar la economía", sino para impulsar un futuro más verde, digital y resiliente. "Pero para conseguirlo os nsecesitamos y os necesitamos listos para absorber esta gran cantidad de fondos", sostuvo la presidenta. "Necesitamos vuestras ideas y proyectos para convertir la inversión europea en crecimiento local", afirmó Von der Leyen, que ha puesto varios ejemplos concretos donde las comunidades tendrán "un papel crucial".

Von der Leyen finalizó señalando que Europa da lo mejor de sí misma cuando todo el mundo trabaja en equipo. "Estamos orgullosos de nuestra diversidad, venimos de diferentes orígenes y hablamos distintas lenguas, pero cuando unimos fuerzas, damos lo mejor de nosotros mismos y eso es lo que puede marcar la diferencia en esta crisis", terminó.