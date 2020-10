Cs pide a Andreu que permita cerrar a la hostelería en La Rioja a las 23 horas

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha instado a implementar medidas y a gestionar ayudas a sectores como la hostelería, muy tocados por la pandemia.

Reyes ha recordado la Proposición No de Ley que Ciudadanos presentó en la Cámara Riojana, que fue aprobada y que incluye un plan de ayudas a gastos fijos al Comercio, la Hostelería y al Ocio Nocturno de la región.

"En La Rioja, 9.000 personas trabajan en la hostelería, son 9.000 familias que pueden ir a la ruina si no se ayuda al sector", ha afirmado, "creemos que no tiene sentido que bares, restaurantes o cafeterías tengan que cerra a las 21.00 horas cuando el toque de queda no es hasta las 23 horas".

"Le pedimos a Andreu -ha añadido- que lo reconsidere y permita el cierre a esa hora no solo por una cuestión económica sino también por una cuestión sanitaria: se ha demostrado que 1 de cada 3 brotes se da en el ámbito social y familiar, en domicilios y lugares cerrados. Las terrazas al aire libre son seguras y pueden evitar la proliferación de brotes".

Reyes ha insistido en la necesidad de una buena gestión en los recursos para la lucha contra la pandemia al Gobierno de La Rioja.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Ignacio Tricio, ha reclamado al alcalde de la ciudad que no se limite a reunirse con los sectores afectados por la crisis, sino que "los escuche, que les tenga en cuenta y que trabaje en medidas para ayudarles".

Tricio ha destacado el trabajo de Cs en este sentido, con enmiendas a las Ordenanzas Fiscales de Logroño que se debatirán este jueves en un pleno extraordinario que prevé celebrar el Consistorio de la capital riojana.

"Proponemos una exención en las tasas de terrazas o recogida de basuras para aliviar las pérdidas que el sector está acumulando desde la pasada primavera, además hemos presentado una moción para la creación de presupuestos participativos en Comercio con el objetivo de ayudar a un sector que lleva meses en una situación muy delicada", ha afirmado.

Tricio también ha apelado a la no demonización de la hostelería y a la responsabilidad ciudadana en la lucha contra el virus. "Como dice nuestra presidenta, Inés Arrimadas, ahora más que nunca toca remar juntos en la misma dirección, toca trabajar juntos para vencer al virus", ha concluido.