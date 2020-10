Barbón llama a ignorar las "provocaciones" y buscar un consenso sobre el modelo de oficialidad del asturiano

Ha dicho que en esta legislatura existe la oportunidad de "buscar un consenso transversal" sobre el modelo de oficialidad que más adelante se pueda trasladar al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

Barbón se ha pronunciado en esos términos en su intervención inicial en el debate de orientación política en la Junta General del Principado de Asturias. Allí ha dicho que Asturias ha de estar "orgullosa de su cultura" y se ha referido a episodios polémicos en el parlamento asturiano, con enfrentamientos por el uso del asturiano y el gallego asturiano.

Ha tildado esas conductas de "sobreactuaciones" y ha dicho que es "mal asunto" cuando un parlamento no alcanza a entender lo que se habla en la calle o que reniega de su propia cultura. "No tenemos que usar la lengua para dividir, ni para encender una crispación que no tiene razón de ser", ha comentado. Frente a ese modelo, Barbón dice que apuesta por "propiciar un entendimiento" para evitar la desaparición del asturiano y del gallego asturiano.