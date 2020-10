Compromís demana en Les Corts al Consell que agilitze el "retardat" Pla de Mobilitat Metropolitana de València

Segons explica Robles en un comunicat, "la Generalitat Valenciana va iniciar al juny de 2017 el procés per a elaborar el PMOME i existia un termini de dos anys per a presentar un document final, una cosa que no ha succeït. Va molt retardat, el 2019 ja s'hauria d'haver aprovat i no considerem que la pandèmia siga una motivació suficient per a justificar que no tinguem ja aquest pla de mobilitat en funcionament".

Compromís assenyala en la iniciativa que el PMOME de l'Àrea de València és "l'element determinant per a consolidar la integració metropolitana de la mobilitat, i orientar una millor organització amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i cura de la ciutadania, de manera coordinada entre totes les administracions implicades, tant ajuntaments com Generalitat".

El PMOME "ha de donar resposta a 71 municipis de l'àrea metropolitana de València amb uns objectius clars" com la consolidació d'uns intercanvis àgils entre persones minimitzant necessitats de desplaçaments; potenciar el transport públic interconnectat; recuperar espais per a la via pública; suprimir barreres arquitectòniques; pacificar el centre de la ciutat i millorar les operacions de distribució de mercaderies i possibilitar una convivència entre les diferents formes de transport, facilitant i apostant pel públic i per la mobilitat sostenible amb bicicleta.

"Aquests objectius han de portar a aprovar una sèrie d'actuacions que s'han de consensuar i planificar, una situació que no s'està produint. Per exemple, s'han anunciat infraestructures de transport per a la ciutat de València, com la línia de tramvia a l'Hospital La Fe, sense haver-se acordat prèviament amb l'Ajuntament. Per açò és necessària una ferramenta com el PMOME que evite actuacions unilaterals, però el seu retard tampoc pot ser excusa per a no començar ja a coordinar-se entre administracions", ha manifestat Robles.

Compromís insta el Consell a presentar el document del PMOME definitiu abans de la fi del 2021, per a la seua aprovació "com més prompte millor" i articular, fins a la seua aprovació, "totes les iniciatives i actuacions en matèria de transport en l'àrea metropolitana de València en el si de l'Autoritat Metropolitana de transport".