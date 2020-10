Los taxistas de Barcelona quieren acampar indefinidamente a partir del próximo miércoles para exigir ayudas

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha convocado para este miércoles una nueva marcha lenta para exigir ayudas para el sector y la regulación de la oferta ante la caída de la demanda como consecuencia de la pandemia y ha anunciado la intención de acampar indefinidamente ante el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La marcha saldrá a un las 09.15 horas de las Torres Venecianas y se desplazará por la Gran Via y la avenida Urgell, y finalizará en la avenida Josep Tarradellas, ante el Departament. Álvarez ha subrayado que no se moverán de allí hasta que no les reciba el director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni; el secretario de Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, o el conseller, Damià Calvet.

Los taxistas ya se han desplazado hasta la conselleria este martes, aunque solo eran 150 vehículos frente a los más de 700 del pasado lunes, ya que no todas las asociaciones han secundado la marcha este martes. El próximo miércoles, no obstante, volverán y se quedarán hasta que no sean recibidos por la Generalitat, aunque implique, ha dicho Álvarez, tener que estar en la calle a las 10 de la noche, cuando comienza el toque de queda.

El pasado lunes, más de 700 taxistas reclamaron aplazamientos de impuestos y una moratoria a los bancos por los préstamos para poder paliar la caída en picado de ingresos. "Hay 4.000 coches que cada día están parados. No nos importa estar parados en el parking o en medio de la Gran Via. y así hasta que no nos den una solución", ha avisado Álvarez.

Por la tarde, una representación de los taxistas se reunieron con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y se acordó que se establecería una línea directa con el Ministerio de Transportes y una reunión en los próximos días para hacer seguimiento de sus reivindicaciones.