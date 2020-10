Detingut un conductor a Petrer per resistència a l'autoritat, circular embriac i a gran velocitat

Segons ha informat l'Ajuntament de la localitat en un comunicat, la col·laboració ciutadana ha sigut fonamental després d'advertir diversos veïns que aquesta persona conduïa de forma "temerària".

Tant els agents com el servici d'Emergències del 112 havien rebut diverses telefonades per una persona que feia "virolles" i "derrapatges" per una zona del municipi. D'aquesta forma, es va activar un operatiu per a tractar de localitzar el vehicle sobre la base de les comunicacions rebudes per part dels residents.

Després de ser interceptat, el conductor suposadament va començar a cridar als agents en to "amenaçador" i "provocatiu", fins i tot es va arribar a abalançar sobre els efectius, motiu pel qual va ser reduït i detingut acusat de resistència greu i desobediència.

El detingut ha sigut traslladat pels agents de la Policia Nacional al centre de salut, on ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia, segons el consistori.