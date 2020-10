PP lamenta la destrucción de más de 21.000 empleos en un año y pide a Page "pasar de los anuncios a los hechos"

En rueda de prensa, Guarinos ha defendido que el incremento en el tercer trimestre del año de 23.400 personas desempleadas en la región"supone un jarro de agua fría, al tiempo que ha criticado que la tasa de desempleo se sitúe en el 18,34%, un 2,5% por encima de la media nacional. "Esto significa que el Gobierno de Emiliano García-Page tiene que dejar de mirar a otro lado y ponerse a trabajar para crear empleo".

Por ello, Guarinos ha vuelto a reclamar al Ejecutivo autonómico un "auténtico" plan de rescate de las familias y de las empresas, sobre todo para las relacionadas con la hostelería, el turismo, la venta ambulante o el ocio. "En definitiva, un plan para trabajar por el empleo y el futuro de esta región, que ha de estar plasmado en los presupuestos del Gobierno regional para el 2021 y que no puede esperar por más tiempo".

Y es que la diputada 'popular', tras alertar de que los datos de la EPA de este martes no contemplan a los cerca de 15.000 castellanomanchegos, ha insistido en que la situación es "compleja" y la región está a punto de rozar el 20% de tasa de paro y superarla. "Si no se frena esta sangría de desempleo va a haber un auténtico problema, que el Gobierno de García-Page no ve o no quiere ver".

PRESUPUESTOS

Respecto a los presupuesto del próximo ejercicio, la Parlamentaria guadalajareña ha condenado "la profunda decepción, el engaño y la farsa", que su formación se llevó el pasado jueves, cuando el vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan alfonso Ruiz Molina, en la reunión que tuvieron con dirigentes del PP "despacharon con dos folios las grandes cifras macroeconómicas de las cuentas, sin Pedir el apoyo del PP a los grandes números".

"No han buscado consenso ni las aportaciones del PP. Este presupuesto llega a la Cortes como cualquier presupuesto y se tramitará igual", ha incidido Guarinos, que ha terminado reprochando la "tozudez" de García-Page, que "encerrado" en el Palacio de Fuensalida "no ha querido escuchar a los grupos políticos en las Cortes para sacar unos presupuestos de consenso".