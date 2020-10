EPA.- L'atur a la Comunitat Valenciana puja en 31.700 persones en el tercer trimestre i la taxa se situa en el 17,26%

Aquestes xifres suposen un increment del 8,1 per cent en el nombre d'aturats respecte al trimestre anterior i un augment del 24,46 per cent si es compara amb el mateix trimestre de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, la desocupació va pujar en 355.000 persones en el tercer trimestre de l'any, la qual cosa suposa un 10,5 per cent més que en el trimestre anterior, i l'ocupació va créixer en 569.600 llocs de treball (+3%), la seua major alça trimestral de tota la sèrie històrica.

Pel que fa als ocupats, a la Comunitat Valenciana la xifra ha pujat en 81.800 persones, fins als 2.027.500, amb una taxa d'activitat del 58,08 per cent. Es tracta del segon increment de l'ocupació més alt aquest trimestre per darrere de Catalunya (96.400 més).

En el cas dels 422.800 aturats a la Comunitat Valenciana, 196.600 són homes, amb una taxa de 14,91 per cent, i 226.200 són dones, amb una taxa del 19,99 per cent. A la Comunitat Valenciana, segons l'EPA, hi ha 2.450.300 persones actives, un 4,84 per cent més que en el trimestre anterior, o el que és el mateix, 113.500 persones més.