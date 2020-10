La Coordinadora Ecologista se opone a la subestación de Gozón por su "elevado impacto"

No es la primera vez que el colectivo presenta alegaciones a este proyecto, así ya lo han hecho en los otros intentos de ponerla en años anteriores.

Recuerdan los ecologistas que la subestación de Gozón y las líneas que la comunican forma parte de un proyecto más amplio que supone mallar toda la zona central de Asturias con líneas de alta tensión, conocido como ramo oriental del Anillo Central o Costa Verde.

La Consejería de Industria del Gobierno de Asturias ha trasladado en dos ocasiones sus alegaciones al Ministerio contra este proyecto de planificación, indicando que este mallado previsto de 400 kV y las subestaciones asociadas (Gozón y Carreño) es "completamente innecesario para Asturias".

"En la coyuntura actual, este proyecto no se necesita, ya que no se necesita un aumento en las instalaciones de transporte cuando no hay más producción eléctrica ni aumento de consumo previsto en la próxima década en la zona, la producción prevista está en el Occidentes con los parques eólicos proyectados que ya tienen sus líneas de evacuación conectadas y malladas con las nuevas subestaciones de Salas, Pesoz y Grado construidas por REE", recuerdan.

Así mismo aseguran los ecologistas que esta línea y la subestación generará para los vecinos un claro impacto paisajístico, al tratarse de una zona rural colindante con el embalse de la Granda. Además consideran que tampoco se puede menospreciar el impacto en la salud para los colindantes, sobre los que la comunidad científica vienen pidiendo distancias de seguridad para evitar el impacto a los colindantes, distancias de seguridad que aquí no hay, va ver viviendas debajo de las líneas, a menos de 200 metros de la subestación.

Recuerdan que los vecinos de la parroquia de Gozón se han manifestado reiteradamente en contra del mismo y existe una gran oposición vecinal que fue refrendada por los centenares de firmas presentadas en el trámite anterior en el año 2017 contra el proyecto. Paralelamente, por unanimidad, la corporación del Ayuntamiento de Gozón y el vecino concejo de Carreño alegó y se posicionó contra este emplazamiento y contra el proyecto.

"Esperemos que como ya sucedió en el año 2017, salga un estudio de impacto ambiental negativo por los impactos asociados que no se han tenido en cuenta en este proyecto", concluyen los ecologistas.