Un edifici d'habitatges públics sostenibles i biohabitables

El barri valencià de Tendetes tindrà el primer edifici complet d'habitatges públics sostenibles i biohabitables. El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, va presentar aquest dilluns el concurs per a desenvolupar aquest projecte pilot, que també es durà a terme a Alcoi i a Castelló.

Dalmau va destacar que, després de deu anys en què no s'ha construït a València habitatge públic de la Generalitat, “ara fem el primer pas per a construir habitatges de nova planta i a més volem que siguen habitatges públics de referència, que siguen sostenibles d'acord amb criteris de biohabitabilitat i de transició ecològica”.

La inversió estimada per a la seua execució ascendeix a més de 2,3 milions d'euros. La ubicació seleccionada per a dur a terme el projecte pilot a València és una parcel·la situada al carrer Joaquín Ballester 17, en el barri de Tendetes. El solar compta amb una superfície de 299 metres quadrats i la seua edificabilitat és d'aproximadament 2.207 m² distribuïts en soterrani, planta baixa més sis altures.

L'elecció de l'emplaçament s'ha basat en criteris com la viabilitat tècnica i administrativa (prevalent aquells que pertangueren a la Generalitat), demanda residencial, consolidació de teixit urbà i replicabilitat de les propostes. El projecte es durà a terme mitjançant un concurs en el qual les empreses podran presentar les seues propostes. El nombre exacte d'habitatges dependrà del projecte que siga seleccionat com més sostenible i adequat.

Per a això, haurà de complir una sèrie d'exigències, com ara fomentar la incorporació de mesures sostenibles, potenciar la transferència tecnològica i la innovació aplicada com a valor afegit o promoure nous models residencials inclusius que integren la perspectiva de gènere i l'equitat residencial. Així mateix, la conselleria considera necessari integrar els principis de l'economia circular, la biohabitabilitat, incentivar una arquitectura cuidadora i fomentar la qualitat de l'entorn.