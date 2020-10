Sí, hoy es el día en el que puedes comprar una plancha vertical por 20 euros... ¡con ayuda de Amazon!

A pesar de que planchar es una de las tareas domésticas más odiadas, nos disgusta salir a la calle con nuestra ropa arrugada, por lo que no tenemos más remedio que invertir tiempo en esta labor. Y es que, aunque hay trucos que nos ayudan a tener que planchar menos, si queremos lucir un look impecable debemos pasar un rato en compañía de la plancha, lo que significa tener que montar la tabla, llenar de agua nuestro centro de planchado, esperar a que esté caliente e ir alisando todas las prendas del montón que no dejas de acumular.

Una rutina conocida para aquellos que cuentan con una plancha tradicional, pero arte del pasado de aquellos que ya han invertido en una de vapor vertical. Estos dispositivos no requieren de tabla de planchado, puesto que son capaces de alisar una prenda colgada de una percha. Además, el vapor penetra con mayor facilidad en los tejidos, lo que nos ayuda a conseguir el resultado deseado en menos tiempo así que... ¡olvídate de planchar durante toda la tarde! Estos pequeños electrodomésticos contribuyen, además, a higienizar todas las prendas.

¿Lo mejor? Que no siempre hay que invertir mucho dinero para conseguir un modelo de calidad y a un precio muy competente. Sirva de ejemplo el que hemos encontrado en el catálogo de ofertas flash pre Black Friday de Amazon que, con cuatro estrellas doradas, está disponibles, durante las próximas horas, por poco más de 20 euros, gracias a la rebaja del 27%. ¿Quieres descubrir qué te ofrece?

Esta plancha vertical cuesta 20 euros durante las próximas horas. Amazon

Las prestaciones de esta oferta

Calentamiento rápido. Para evitar que el usuario tenga que esperar más minutos de los deseados antes de utilizar su plancha, este dispositivo cuenta con una potencia de 1400W y un tanque de agua de 220ml que se activan al 100% a los pocos segundos de encenderla. Así, estas mismas características son las que logran que, en solo 25 segundos, pueda expulsar una columna de vapor constante de la que se puede disfrutar durante 10 minutos seguidos.

Adiós, arrugas. Sin necesidad de montar la tabla, esta plancha es capaz de eliminar las arrugas en pocas pasadas y directamente desde la percha. De hecho, su flujo de vapor ha sido diseñado para que no haya áreas con arrugas más difíciles que se resistan a su potencia. Cabe destacar que, más allá de planchar, este 'gadget' consigue eliminar el 99% de las bacterias y los factores de olor en la ropa, por lo que es ideal para planchar y desinfectar ropa, cortinas y colchones.

También uso horizontal. Aunque una de las indiscutibles ventajas de contar con uno de esos dispositivos es poder utilizar en vertical, y directamente en el armario, también es importante que sea versátil y pueda amoldarse a nuestras necesidades (o a las de las prendas). Por ello, esta plancha permite usarla desde cualquier ángulo y posición y, todo ello, asegurando que no llega a nosotros ni una sola gota de agua hirviendo, pues incluye un deflector que evita las salpicaduras.

