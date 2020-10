Las pensiones subirán un 0,9% en 2021 y las pensiones contributivas, el 1,8%

Las pensiones se revalorizarán el año que viene en función del IPC, es decir, un 0,9%, y las pensiones contributivas se incrementarán el doble de la inflación, el total 1,8%. Así figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el Consejo de Ministros va a aprobar este febrero y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado en Moncloa antes del comienzo de la reunión.

Sánchez ha cuantificado en 9,76 millones el número de pensionistas que se verán beneficiados por la subida conforme al IPC. "Permitirá que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo", ha dicho sobre las pensiones contributivas. Con el incremento del doble del IPC de las no contributivas, el Gobierno trata de ser "sensible con las personas con menos recursos".

.Además de los pensionistas, los funcionarios también verán un incremento de su nómina en un 0,9% en 2021.

Atención domiciliaria en lugar de residencias

El proyecto de ley de Presupuestos incluye otras partidas orientadas particularmente a la población más mayor, como una partida de 700 millones de euros para llevar a cabo inversiones relativas a la atención de las personas mayores según un modelo parecido a lo que se hace en los países nórdicos "desde el actual modelo basado en residencias de mayores a la atención domiciliaria", ha explicado Iglesias.

Además, los Presupuestos incrementarán en un 46% las partidas para aplicar la Ley de Dependencia, reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones.