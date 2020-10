València demana dades per a poder aplicar restriccions per districtes

L'Ajuntament de València ha demanat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública les dades de la incidència de la Covid-19 per districtes. La intenció del Govern municipal és, d'una banda, informar la ciutadania des d'un prisma de major proximitat i, per un altre, poder aplicar mesures complementàries a les dictades amb caràcter general en aquelles zones amb pitjors indicadors.

Així ho va indicar ahir l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) celebrada per a abordar la situació derivada del nou estat d'alarma.

“Tenim les dades d'anàlisis d'aigües residuals, però encara no tenim les dades d'incidència de la malaltia per districtes, que la conselleria s'ha compromés a fer-nos arribar, perquè des de l'Ajuntament volem informar els veïns i veïnes sobre la seua situació, i avaluar en què es poden introduir algunes mesures complementàries de control i en què no és necessari encara”, va explicar Ribó, qui va matisar que, per a poder dur a terme eixe control, l'Administració local necessita conéixer les dades d'incidència.

Una altra proposta presentada ahir en el Cecopal va partir de la regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, que aposta per crear un sistema de colors similar a un semàfor a partir de les dades d'aigües residuals per a informar la ciutadania de cada zona a través d'entitats i comerços.

La idea, que persegueix contindre l'expansió del virus per la ciutat, consisteix a proporcionar cada setmana informació clara a les entitats inscrites en el registre municipal (associacions veïnals, comerciants, esportives, falleres...) perquè col·laboren fent visible en els seus locals el nivell d'incidència que presenta el seu sector.