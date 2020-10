La Policia estarà “molt vigilant” davant festes o botellots de nit

El compliment del toc de queda nocturn decretat primer en la Comunitat Valenciana i poc després en tota Espanya es controlarà molt de prop pels cossos policials, però la ciutadania tindrà un paper actiu a l'hora de comunicar possibles festes i botellots.

Així ho van advertir ahir la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la delegada del Govern, Gloria Calero, les qui van subratllar que les Forces i Cossos de Seguretat estaran “molt vigilants” perquè es complisquen les noves restriccions contra la Covid-19 i van apel·lar a la responsabilitat ciutadana i a la seua col·laboració per a denunciar “festes alternatives” i a persones “insolidàries”.

“No ens caminarem amb contemplacions”, va avisar Calero. Bravo va assegurar que el primer cap de setmana de toc de queda s'ha saldat amb prop de 300 propostes de sanció, una xifra que no veu “rellevant” en una població de cinc milions de persones, però va cridar a la “responsabilitat, solidaritat i col·laboració de la ciutadania” perquè “no dubte a telefonar a la Policia” per a denunciar “festes alternatives” i “comportaments insolidaris que posen en perill la salut de les persones”.

La consellera es va pronunciar en aquests termes després de reunir-se amb la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, i amb responsables de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a coordinar les noves mesures contra la pandèmia, després del primer cap de setmana de la seua posada en marxa a la regió valenciana.

En aquest temps s'han alçat unes 300 actes de sanció, la majoria per no usar mascareta, un 40% per infringir el confinament nocturn i també per celebració d'alguna festa de nit.

A València, la Policia Local també posarà el focus en aquests fenòmens, segons va explicar el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano: “Treballarem en el control de la restricció de la mobilitat nocturna, i en el ‘tardeo’, atés que entenem que moltes de les activitats que es realitzaven a la nit s'intentaran fer a la vesprada, i a establir un mecanisme per a atendre les reclamacions veïnals per sorolls en habitatges per a intentar controlar les festes nocturnes en domicilis privats”, va explicar.

Per part seua, Calero va advertir que estem “en una situació crítica veient com la corba va pujant una altra vegada”, per la qual cosa va animar a la ciutadania a denunciar per a “evitar que persones insolidàries actuen lliurement”. “Si un veí veu al seu costat una festa no tinguen por, criden i denuncien”, va insistir. Segons Calero, “contra eixes persones cal actuar” i va avisar: “No ens caminarem amb contemplacions” quan hi ha persones a les quals la pandèmia els està costant el seu treball, va remarcar. En tot cas, va voler felicitar la ciutadania perquè en la seua majoria té un “excel·lent comportament cívic” que ha permés un cap de setmana d’”absoluta normalitat”.

La delegada va fer una crida a la “responsabilitat individual, per a entre tots doblegar el virus com vam fer en el seu moment en circumstàncies més dures”. Per a escometre aquesta nova etapa, la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i la Conselleria de Justícia mantindran una “coordinació permanent” i amb aquest objectiu han acordat realitzar reunions periòdiques.

Els diferents cossos i forces de seguretat es coordinaran a través de les juntes de seguretat en cada municipi. Els efectius en la franja nocturna s'han incrementat ja aquest cap de setmana per a controlar el compliment de l'horari i en les diferents juntes de seguretat s'anirà establint la reorganització d'efectius en cada localitat.

La consellera de Justícia va explicar que les noves restriccions estan previstes en principi fins al 9 de desembre per a evitar aglomeracions en dates assenyalades com són Halloween o el pont de desembre, i si és necessari es mantindran en el temps “per a doblegar la corba i que en comptes de continuar augmentant, com en els últims dies, comence a reduir-se”. Segons l'evolució de la pandèmia, “si fóra necessari s'adoptarien mesures més restrictives”, va apuntar.

Reunió per a les Falles de 2021

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, es reunirà el 2 de novembre amb els responsables de la Conselleria de Sanitat Universal per a tractar possibles alternatives per a les diferents festes de la ciutat en 2021, sempre amb les restriccions sanitàries. “No podem saber quina serà la situació d'ací a uns mesos i, per això, les possibilitats són àmplies i diverses i preveuen tots els escenaris», va dir ahir Galiana.