Isabel Pantoja, muy emocionada tras una actuación en 'Idol kids': "Si esta noche me fuera, lo haría feliz y llena de arte"

Este lunes, Telecinco emitió la primera gala de rankings de Idol kids. En ella, los niños que pasaron el primer filtro pero que no obtuvieron el ticket dorado, tuvieron que interpretar una canción para pasar a la semifinal. Para ello, necesitaban quedar por encima de sus compañeros sumando dos botones verdes y el máximo apoyo por parte del público.

Al igual que en los programas anteriores, muchos de los pequeños mostraron devoción por Isabel Pantoja, rompiendo a llorar en cuanto vieron a la tonadillera o incluso atreviéndose a rendirle homenaje cantándole uno de sus temas. Y ese fue el caso de Lucía.

La coplera cantó Hoy quiero confesar, una de las canciones más icónicas de Pantoja. Antes de comenzar, la niña confesó que estaba muy emocionada, aunque reconocía que se trataba de un reto enorme. Ante una ensimismada Isabel Pantoja que no paraba de llorar, la joven hizo su versión del tema.

“Me la has cantado de una forma... que te doy humildemente las gracias”, dijo Isabel una vez terminó la actuación y subió al escenario para abrazar a la niña. Pero fue más allá, y dijo que Lucía era una representante muy digna en el futuro para el género de la copla. Y es que, la madre de Kiko Rivera ya había mostrado en muchas ocasiones su preocupación por un tipo de canto cuya representación va a menos.

"Si esta noche me fuera, me iría feliz, porque lo haría llena de arte", dijo Pantoja, y añadió: "Sigue aprendiendo, no dejes la copla. De peineta y volante quedamos muy pocas ya". Después, tanto ella como el resto del jurado, Edurne y Carlos Jean, pulsaron el botón verde, dando su beneplácito para que Lucía fuese a la semifinal.

Asimismo, el público la apoyó con un altísimo 93,9%, lo cual la colocaba entre los seleccionados para la siguiente fase in extremis, pues fue la última actuación de la noche. Y no solo eso, pues quedó en el segundo puesto de la lista, tras Sandra Valero, quien había conseguido un ticket dorado.