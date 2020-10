Sandra Valero consigue el único ticket dorado de los 'rankings' de 'Idol kids' y la felicitación de Pastora Soler

Este lunes vio la luz una nueva entrega de Idol kids. Se trató de la primera gala de rankings, una segunda fase de selección sobre los pequeños que superaron los castings sin obtener tickets dorados. Fue un programa lleno de emociones y altibajos pues, según la puntuación que consiguieran los niños, estos subían o bajaban en la lista.

Esto llevó a que algunos de los competidores se vieran en la semifinal del programa para quedarse fuera un rato después. La única que pudo estar segura de que no la echarían fue Sandra Valero. Y es que, con solo ocho añitos, se convirtió en la única ganadora de un ticket dorado de la noche, por lo que su pase era inamovible.

Ya en la parte de castings, la niña dejó a todos sin palabras con su interpretación de Miedo de M Clan. En esta ocasión, reafirmó su valentía atreviéndose con Quédate conmigo, el tema con el que Pastora Soler representó a España en el festival de Eurovisión 2012.

Incluso Edurne, la más crítica del jurado, mostró su estupefacción cuando Valero, sin despeinarse, consiguió alcanzar las notas más altas de la emotiva canción. "No tienes nada que envidiar a niños más mayores", le dijo cuando terminó su actuación. "Estaba sufriendo con el cambio de altura, pero ha llegado y hasta le ha sobrado. Ha sido impresionante, ¡que tienes 8 años!", añadió Isabel Pantoja.

Pero por dios Sandra!!!! Que barbaridad de talento con 8 añitos!! Flipando me he quedado yo!!!!! 😍😍😍😍😍 #Quedateconmigo#IdolKids8https://t.co/7wgRlueo54 — Pastora Soler (@PastoraSoler) October 26, 2020

Carlos Jean fue el primero en satisfacer al público, que no paraba de gritar "¡Ticket dorado!", reclamando el pase para la niña. Después, sus dos compañeras le siguieron. Por Twitter, la propia Pastora Soler aprovechó para felicitar a la pequeña "¡Pero por Dios, Sandra! Qué barbaridad de talento con 8 añitos. Flipando me he quedado yo", escribió la sevillana.