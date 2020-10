Demet Özdemir, de 'Erkenci Kus', a corazón abierto: "Me gustaría ser madre"

Demet Özdemir es una de las actrices de telenovelas turcas con mayor éxito a nivel internacional. La joven ha concedido una entrevista al programa de televisión Verissimo donde se ha pronunciado sobre diferentes temas.

La protagonista de Habitación 309 ha sido preguntada acerca de la maternidad y esta no ha dudado en contestar con contundencia. "Me gustaría serlo pero no es una decisión forzada. Un día lo seré", ha comentado mientras reflexionaba sobre el tipo de madre que le gustaría ser. También ha querido concretar: "De momento no tengo a nadie a mi lado", por lo que este pensamiento es más de cara a un futuro.

Por otro lado, Özdemir ha recordado su infancia en una ciudad pequeña gracias a la que pudo dar forma a su personaje en la exitosa novela Erkenci Kus, en la que interpreta a Sanem con la que ha asegurado que comparte "el mismo valor".

Preguntado por la vuelta a los sets de rodaje tras la pandemia generada por la Covid-19, Demer Özdemir ha recordado cómo fue. "Volver después del encierro fue difícil, pero tenemos un sentimiento cada vez más vivo", ha dicho esta mostrándose preocupada ante la posibilidad de contagiar a sus allegados. "Temía por mi familia y por las personas mayores. Todos nosotros somos una fuente de riesgo", ha señalado mientras llama a la responsabilidad.