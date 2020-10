Ácidos PHA, el santo grial para las pieles sensibles que quieren despedirse del acné

Una de las pieles más olvidadas en cuanto al tratamiento del acné son las pieles sensibles. Aunque no es uno de sus principales problemas, ya que suelen sufrir más la sequedad y la rosacea, también son ahora víctimas del maskné y encontrar productos que no les dañe puede ser una tarea difícil.

Muchos ingredientes que se encuentran en tratamientos contra el acné suelen ser bastante agresivos y, aunque las pieles grasas lo suelen tolerar bastante bien, no es el caso de las sensibles. Sin embargo, existe un activo que les ayuda a eliminar imperfecciones mientras respeta la integridad cutánea: los ácidos PHA.

Estas son las siglas de polihidroxiácidos, y son un tipo de ácidos que ejercen una exfoliación química sobre la piel. Aunque esto de exfoliación química pueda parecer muy agresivo, lo cierto es que son más suaves que los exfoliantes físicos habituales y se logra conseguir resultados mucho más uniformes.

Los PHA son más suaves que los BHA ya que sus moléculas son más grandes, por lo que su capacidad de penetración en la piel es más limitada. Esto hace que actúen casi únicamente a la última capa de la epidermis, reduciendo así su capacidad de irritación.

Entre sus beneficios encontramos que ayudan a unificar el tono y la textura de la piel, promueven que los ingredientes beneficiosos de los distintos tratamientos penetren y tengan mayor eficacia, previenen el envejecimiento y ayudan a retener el agua en la piel y ayudan a la eliminación de brotes de acné, rosácea u otra condición de la piel.

A diferencia de otros ácidos, los PHA no causan fotosensibilidad, aunque no debemos olvidarnos jamás de la crema solar. Además, podemos mezclarlos con todo tipo de productos y moléculas en la misma rutina, incluida la vitamina C, por lo que podemos utilizarlo a cualquier hora del día.

Sin embargo, tenemos que tener cuidado con no sobreexfoliar. Por ejemplo, si ya estamos usando AHAs y retinoides con alta concentración y mascarillas exfoliantes, seguramente no sea necesario que añadas PHAs a tu rutina.