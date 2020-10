Laura Escanes explica la drástica decisión que ha tomado por el bien de la salud de su familia

La pandemia de la Covid-19 ha cambiado la forma de vivir de muchas personas, incluidas las celebridades como Laura Escanes que ha tomado una drástica decisión para proteger a su familia.

El peligro del coronavirus nace de su contagio masivo y, para no poner en peligro la salud de los suyos, Escanes ha eliminado de su agenda muchas citas presenciales que no tienen justificación.

"Me cuesta más hacer planes. Si antes ya no salía de casa, ahora menos y con muchísimo más miedo. No puedo evitar pensar: 'Jolín, con quién habrá quedado esa persona'. Claro, no puedes controlar qué es lo que hace luego toda la gente con la que te quieres ver", ha declarado la influencer.

Captura de la historia de Instagram de Laura Escanes. LAURAESCANES / INSTAGRAM

La mujer de Risto Mejide le ha dedicado a sus amigos las historias que ha compartido en su cuenta de Instagram: "A veces parezco antisocial, que no quiero ver a nadie, pero quiero proteger a mi familia y quiero protegerme a mí".

"Este es un mensaje para mis amigos: no soy borde, no soy antisocial, no es que no quiera veros. Os quiero ver mucho, os echo muchísimo de menos, quiero abrazaros, pero prefiero que ahora no nos veamos para que en un futuro todo esté bien, nos veamos, nos abracemos y nos queramos", ha sentenciado.