Coronavirus.-El alcalde de Los Gallardos valora la afluencia al cribado, con un positivo tras casi 200 test

Desde las 8,30 hasta las 15,00 horas un total de 325 vecinos habían sido convocados para acudir a este cribado, "necesario para controlar este virus y tener los datos pertinentes para poder atajarlo", según ha señalado en una nota el alcalde, quien ha acudido al Pabellón Municipal de la localidad para presenciar el proceso que se ha desarrollado "con absoluta normalidad, cumpliendo con los protocolos establecidos y atendiendo a las indicaciones del personal sanitario".

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno andaluz, la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en el municipio asciende a los 1.861,1 casos, ya que en las últimas dos semanas 52 personas han dado positivo en covid-19, 32 de ellas en los últimos siete días. El pasado lunes la tasa en Los Gallardos era de 894,7 casos por cada 100.000 habitantes.

"Desde el Ayuntamiento seguiremos en continua colaboración con las autoridades sanitarias y con la Junta de Andalucía para establecer las medidas oportunas que nos permitan doblegar las cifras de contagios en Los Gallardos", ha afirmado el alcalde.

Reyes ha recordado que "ahora estamos en estado de alarma, aunque ya llevamos semanas estableciendo medidas de contención, dirigidas precisamente a evitar la propagación del covid-19 en nuestra localidad".

Así, ha subrayado que "tenemos que tener en cuenta todos que hay 'toque de queda', esto es, que desde las 23.00 horas a las 6.00 no se permite la circulación en el municipio, salvo por causas justificadas".

Junto a ello, ha señalado las medidas que hay que seguir cumpliendo dada las circunstancias, "no se puede superar el aforo del 50 por ciento en los establecimientos y locales abiertos al público y el uso de la mascarilla es obligatoria en todos los casos, incluidos la práctica deportiva al aire libre o durante el tiempo que estemos en un bar o restaurante sin consumir". "No se permiten las reuniones de más de seis personas en estos establecimientos y en hogares, a no ser que en estos sean del mismo núcleo familiar", ha añadido.

El alcalde ha vuelto a avisar a sus vecinos de las restricciones establecidas en el municipio de cara al puente de Todos los Santos. "El cementerio permanecerá cerrado los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Se recomienda acudir estos días, de forma escalonada y atendiendo a lo dispuesto, es decir, máximo dos personas por grupo, uso obligatorio de mascarilla e higiene continua de manos". Además, todas las instalaciones municipales están cerradas.

"CALMA" EN LOS COLEGIOS

El máximo dirigente del Consistorio gallardero ha vuelto a solicitar a los padres y madres de los diferentes colegios públicos del municipio "calma y prudencia" después de que la pasada semana se confinaran dos aulas del colegio Juan XXIII. "Los responsables de los centros educativos siguen trabajando para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas en las aulas, aplicando los protocolos diseñados en caso de que surja un positivo".

"En estos momentos tan complicados, vuestra entrega y respuesta son las mejores armas para luchar contra el virus. Estáis dando una imagen de responsabilidad digna de admirar. Sólo me queda agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo. A los afectados, os deseo una pronta recuperación y a todos os mando muchos ánimos para seguir adelante. Nos tenéis a vuestra entera disposición", ha aseverado Reyes.

Por último, el alcalde ha agradecido el gesto de Cristóbal Gallardo, propietario de la empresa Verasur y vecino del municipio, por su aportación de más de 500 mascarillas para que se puedan repartir entre todos los habitantes.