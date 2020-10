Bravo i Calero estaran "molt vigilants" sobre el compliment del toc de queda

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, han advertit aquest dilluns que les Forces i Cossos de Seguretat estaran "molt vigilants" perquè es complisquen les noves restriccions contra la Covid-19 i han apel·lat a la responsabilitat ciutadana i a la seua col·laboració per a denunciar "festes alternatives" i persones "insolidàries".

Així, Bravo ha assegurat que el primer cap de setmana de toc de queda s'ha saldat amb prop de 300 actes, una xifra que no veu "rellevant" en una població de cinc milions de persones, però ha apel·lat a la "responsabilitat, solidaritat i col·laboració de la ciutadania" perquè "no dubte a cridar a la Policia" per a denunciar "festes alteratives" i "comportaments insolidaris que posen en perill la salut de les persones".

La consellera s'ha pronunciat en aquests termes després de reunir-se amb la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, i amb responsables de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a coordinar les noves mesures contra la pandèmia, després del primer cap de setmana de la seua posada en marxa en la regió valenciana. En aquest temps s'han alçat unes 300 actes, la majoria per no usar mascareta, un 40% per infringir el confinament nocturn i també per celebració d'alguna festa de nit.

Per la seua banda, Calero ha advertit que "estem en una situació crítica veient com la corba va pujant una altra vegada", per la qual cosa ha animat a la ciutadania a denunciar per a "evitar que persones insolidàries actuen lliurement". "Si un veí veu al seu costat una festa no tinguen por, criden i denuncien", ha insistit.