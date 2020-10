Mata veu "incomprensible" que el PP "se centre a defendre els interessos d'una mercantil abans que la salut"

Així ho ha assenyalat Mata sobre les declaracions de la síndica 'popular' Isabel Bonig, a qui ha recordat que una vegada s'acabe la concessió "dels hospitals que es van construir a l'empara del model Zaplana", aquests "han de passar a ser gestionats de forma pública com la resta dels hospitals valencians, amb excel·lents professionals i amb tot tipus de mitjans", ha indicat la formació en un comunicat.

En eixe sentit, Mata ha explicat que, fa 15 anys, "un govern va decidir que la construcció d'un hospital i la seua gestió anaven a ser amb càrrec a una empresa privada i que 15 anys després passaria a ser de patrimoni i gestió pública si ningú més ho treia a concurs". Per açò, ha criticat l'actitud de l'oposició i els ha recordat que la lluita contra el virus "és la prioritat d'aquest Consell".

Finalment, el síndic socialista ha assegurat que per a aquesta crisi sanitària "ni es pot improvisar ni existeixen receptes màgiques" i ha apel·lat a la "responsabilitat de tota la societat per a acabar amb la pandèmia". "El Govern valencià està prenent mesures per a anar un pas per davant del virus i treballant perquè tot isca bé", ha conclòs.

ESTAT D'ALARMA

Quant a l'anunci que el Govern central decretarà l'Estat d'alarma per a tota Espanya, el síndic socialista ha considerat que aquest instrument és "essencial per a adoptar mesures sobre la mobilitat de la ciutadania".

"No podem decidir sobre drets fonamentals a través de lleis ordinàries, perquè després els tribunals revertirien les mesures", ha advertit Mata, que ha considerat que "hui, l'única garantia inqüestionable pels tribunals per a adoptar mesures d'aquest tipus és l'Estat d'alarma".

En aquest sentit, ha recordat que "la Generalitat ja ha engegat restriccions de la mobilitat entre la mitjanit i les sis del matí" i ha afegit que "se'n va a comptar amb tots els sectors afectats a través de l'elaboració d'un pla per a pal·liar els efectes d'aquestes mesures".