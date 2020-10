Cantó (Cs) veu "necessari" el toc de queda i demana ajudar els sectors afectats perquè ja estan "rebentats"

Cantó ha fet aquestes afirmacions a Benidorm (Alacant) davant els mitjans de comunicació després de mantindre una reunió, juntament amb l'eurodiputat de la formació José Ramón Bauzá, amb l'Associació Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec) sobre la situació per la qual travessa el sector turístic.

"És una mesura necessària. Crec que és roín perquè hem fet malament les coses per a arribar fins a ací", ha indicat el coordinador autonòmic de Cs, qui ha instat a ajudar els sectors econòmics que van a veure's negativament afectats per eixa mesura, "perquè ja estan absolutament rebentats". Cantó ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que els presente tots els criteris tècnics per a donar el seu suport a les restriccions a la Comunitat Valenciana.

En la mateixa línia, el síndic de Cs considera "fonamental" que l'aplicació del toc de queda tinga "seguretat jurídica" i qualifica de "lamentable" que s'haja "tardat tant" a aconseguir-la. "Veníem exigint des de feia sis o set mesos que hi haguera un paraigua jurídic que ens donara a tots seguretat", ha assenyalat. Sobre aquest tema, ha indicat que "és de desitjar que comencen a primar els criteris científics i no polítics" per part del Govern ja que "hi havia comunitats autònomes que estaven pitjor en dades i el focus es posava a Madrid amb criteris òbviament polítics i no tècnics", ha valorat.

En la mateixa línia, Cantó ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, diguera després del confinament que "havíem derrotat el virus" i ha dit que l'exemple que ha donat l'Executiu ha sigut "deplorable".

"Sánchez va dir que havíem derrotat el virus, que eixíem més forts, i ens va animar a tots a eixir a consumir sense cap tipus de problemes, quan hem vist ara que probablement no va ser la millor estratègia", ha assenyalat el líder autonòmic de Cs. Així mateix, sosté que al Govern li ha faltat "comunicació" i campanyes de conscienciació en els joves. "Quan tens un govern que no dona exemple, passen aquestes coses", ha indicat.