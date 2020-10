Violeta Mangriñán habla del dinero que gana en las redes sociales y cómo lo aprovecha

Si hay algo que les gusta a los fans de Violeta Mangriñán es que esta hable de sus cuentas. Según la influencer, hacer dinero con las redes sociales tiene una parte positiva, pero también otra más amarga.

"Yo me gano la vida con las redes sociales, aunque no me considero una influencer. No me gusta etiquetar mi trabajo", comenta la joven en su programa de Mtmad. "En enero hará tres años que tengo Instagram y mi vida ha dado un giro de 180º. En sentido económico, por supuesto que a mejor, pero tener redes ha afectado a mis niveles emocionales, ahora tengo más complejos que antes", confiesa la ex de Supervivientes.

Hace tan solo unas semanas, Violeta compartía con sus seguidores la anorexia que padece algo que, quizá, es un precio a pagar demasiado alto pese a los ingresos que percibe. Aunque la joven no se atreve a dar cifras concretas, reconoce que, en algunos casos, al escuchar lo que cobran sus compañeros y compañeras, se lleva las manos a la cabeza.

"Conforme esta la cosa, no me puedo quejar, pero hay personas que, cuando me entero de lo que cobran, pienso '¿te crees Beyoncé?', pero cada uno decide cómo gestionarlo y cómo se vende", afirma.

La extronista ha asegurado que es "muy ahorradora": "Recuerdo cuando trabajaba 45 horas a la semana por un sueldo que no llegaba a los 1.000 euros y sé lo que cuesta ganar el dinero. Por eso ahora lo agradezco más". Sin embargo, Violeta cuenta que también le gusta darse "sus caprichos". El dinero que la influencer ahorra se debe a que, algún día, le gustaría comprar una casa.

Consciente de que tiene una posición privilegiada, la joven comenta que su mayor lujo es haber dejado de preocuparse por la cuenta cuando va a comer a algún restaurante. "Un día cenando en un restaurante dije 'qué tranquilidad no tener que estar comprobando la cuenta'. Antes miraba cada céntimo".

Con los pies en el suelo, Violeta asegura que "Instagram no será para siempre, pero hay que hacer las cosas bien: ahorrar, invertir... así uno necesitará las redes o la televisión para poder vivir bien".