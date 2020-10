Proponen para sanción en la última semana a 234 personas por no usar mascarilla en La Rioja

20M EP

La Guardia Civil y Policía Nacional, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), han propuesto para sancióndurante la última semana a 234 personas por no usar mascarilla en La Rioja. De las mismas, 198 corresponden a personas que no utilizaban la misma en la vía pública, 27 con personas que no utilizaban mascarilla en locales de ocio o restauración y 9 con personas que no la llevaban en el transporte público.