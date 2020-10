Miguel Ángel Muñoz supera el problema de salud que le ha hecho "la vida imposible" los últimos siete meses

Miguel Ángel Muñoz está de celebración. Y es que el actor ya se ha recuperado de los fuertes dolores de espalda que le impedían hacer vida normal desde la pasada primavera, tal y como anuncia en su última publicación en Instagram.

El intérprete, de 37 años, ha compartido una fotografía en la que aparece practicando deporte al aire libre, la cual ha acompañado con texto sobre su estado de salud, que, por fin, ha mejorado.

"Hace 7 meses una contractura me empezó a hacer la vida imposible y debido al confinamiento no pude tratarme como necesitaba. El no poder salir de casa (de la de mi Tata) sumado al estrés del confinamiento, la responsabilidad y la falta de descanso, derivaron en un diagnóstico el 24 de junio de 2 hernias discales cervicales entre las vértebras “C5-C6” y “C6-C7", rezan las primeras líneas.

Según ha explicado el artista, una de las hernias discales le estaba ocasionando muchas molestias: "Me tiene pinzado el nervio y aparte del dolor más grande que nunca había experimentado se llevó la fuerza de todo mi brazo izquierdo incluyendo el tríceps y el pectoral. La solución para los neurocirujanos era tan sencilla como operar, quitar el disco y poner otra pieza. Pero en mi columna, debido a una artritis degenerativa y la cantidad de protusiones que tengo quizá no era la mejor idea".

Finalmente, el artista ha explicado que hasta que no pasó por la unidad del dolor a que le "pincharan", no veía la luz. "111 días después de rehabilitación continúa, 6 días de natación a la semana + entreno funcional y bicicleta otros 5 días, fiisio y quiropráctico, vuelvo a ver la luz", ha celebrado la expareja de Ana Guerra.

"¡Empiezo a recuperar la fuerza en el brazo izquierdo y poco a poco voy estando en forma para recuperar la vida deportiva que me hace tan feliz!", ha zanjado el intérprete, que este lunes ha arrancado la semana corriendo cuatro kilómetros. Además, Muñoz espera poder practicar yoga para sentirse pleno.