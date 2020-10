Puig exigeix gestionar el 10% dels projectes i demana a Von der Leyen un pla per a joventut i un "Schengen sanitari"

Així ho ha indicat Puig en la seua compareixença posterior a la Conferència de Presidents Autonòmics, en la qual han participat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Allí, Puig ha realitzat deu reflexions, entre les quals ha destacat la necessitat d'una "major cogovernança" i la participació de les regions en la gestió de fons europeus.

Puig ha insistit en la idea d'un "Schengen europeu" que permeta la "mobilitat entre europeus" amb una "seguretat sanitària", i ha instat un pla "ambiciós europeu" al "rescat d'una joventut" que "ha viscut entre dos crisis".

També s'ha pronunciat sobre el Brexit, sobre el qual ha demanat que siga "el menys Brexit possible", "intel·ligent i satisfactori, que no confronte i que no porte amb si prejuís". Així mateix, ha instat a instaurar una "tramitació exprés" per als fons europeus ja que "si s'aplica una política keynesiana en aquests moments, ha de ser fonamental que puguem ser àgils i eficients".

El president ha demanat també una "harmonització fiscal" per a tota Europa, ha sol·licitat suport al sector turístic que "va a tardar a tindre una recuperació social"; ha defès la rehabilitació de vivendes com "un dels programes pròpiament més keynesians i intel·ligents" que "genera molta ocupació" i ha destacat el Corredor Mediterrani per al qual veu en aquests fons "una gran oportunitat".