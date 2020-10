Bonig critica que Puig "diga una cosa ací" i després siga "blanet" en la Conferència de presidents

Així s'ha pronunciat Bonig en roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha criticat que Puig, en un ple a l'agost, va dir que hi havia "410 projectes i parlava de 21.170 milions que anaven a arribar", per la qual cosa ha considerat que "simplement falta a la veritat".

També li ha exigit que "diga quan van a arribar els diners" perquè "la Comissió Europea diu que al desembre del 2021 en el millor dels casos". "Que no enganyen a la gent, al gener del 2021 no va a arribar", ha manifestat, per la qual cosa ha instat Sánchez i Puig al fet que expliquen "quin pla tenen per a passar aquesta travessia" i que arriben "el màxim d'empreses". "Si arriben les empreses, salvarem a molts valencians", ha indicat.

Igualment, ha criticat que el president presente plans "sense consultar-ho amb els sectors", i que haja creat "una oficina amb 15 funcionaris, sis alts càrrecs de Compromís i PSOE i 12 assessors" i que haja adjudicat "119.000 euros per a un estudi a una consultora". "Això no pot ser", ha retret.

"Volem criteris clars i sobretot un repartiment just. En això, el president Puig si ho reclama tindrà tot el suport del PP", ha manifestat, al mateix temps que ha afirmat que li va demanar al cap de l'executiu valencià que nomenara un professional "de reconegut prestigi" per a tractar aquests fons, "no els assessors d'eixa oficina".