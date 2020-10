Aragonès pide a Sánchez un Plan Marshall de rescate "de urgencia"

El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha aprovechado su participación en la conferencia de presidentes autonómicos de este lunes, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigir al ejecutivo central "un plan de rescate económico de urgencia" y al margen de los fondos europeos de reactivación por la pandemia de coronavirus, de los que Cataluña reclama 31.000 millones de euros.

Aragonès ha comparado este plan de rescate de urgencia con el "Plan Marshall tras la segunda guerra mundial, en este caso "por una pandemia global", que ayuda a empresarios, trabajadores y familias catalanas.

La necesidad de este plan de rescate "para ahora" se la trasladó Aragonès a Sánchez "hace semanas", ha indicado este lunes, al mismo tiempo que la petición de "una moratoria del pago de impuestos y en cotizaciones sociales o medidas sobre la suspensión de suministros".

"Se ha de dar respuesta a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos"

"Se ha de dar respuesta a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos", ha remarcado el president en funciones. "Necesitamos que el Estado que tenemos ahora asuma sus responsabilidades", ha añadido.

Anuncia nuevas medidas restrictivas en Cataluña antes de dos semanas

"No podemos descartar ninguna medida, porque lo que tenemos encima es extremadamente grave y la tendencia es muy peligrosa. Pero no pondremos sobre la mesa más medidas si no están antes consensuadas y aprobadas", ha explicado Aragonès sobre la posibilidad de un confinamiento de fin de semana en Cataluña. "Sabemos que las medidas restrictivas tienen consecuencias negativas en mucha gente y no queremos dejar a nadie atrás", ha dicho.

"El nivel de contagios es elevadísimo, van muy rápido, y antes de 10 o 15 días tendremos que tomar nuevas medidas", ha confirmado el president en funciones. "Hemos de ir por delante porque si no, las nuevas medidas llegarían tarde" y para ello están siguiendo los modelos matemáticas del CatSalut "que nos permite ver dónde estaremos en los próximos días".

En cuanto al fondo europeo para la reactivación, Aragonès lo ha valorado "positivamente" tras su participación en la reunión de presidentes autonómicos, en la que estaba presente telemáticamente Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Para garantizar "la participación" de todos los territorios en los fondos, ha propuesto la creación de un foro permanente de territorios para trabajar junto a la Comisión Europea.

En este encuentro también ha reivindicado a Cataluña "como un país de Europa" y "comprometido con la reconstrucción europea" y ha denunciado la "represión" por la inhabilitación del president Quim Torra. "Estoy seguro de que la presidenta ya sabía de lo que le hablaba", ha asegurado.

Sobre el fondo, lo ha definido como "una propuesta opuesta a la de la crisis de 2008, cuando la salida fue a la inversa" y ha reclamado que se actúe "de forma contundente pero también eficaz" en la que Cataluña "pueda gestionar directamente la parte del fondo europeo que le pertoca".

"Ahora no podemos dejar dinero en el cajón ni proyectos sobre la mesa", ha reiterado, a la vez que ha pedido "instrumentos para acelerar las tramitaciones administrativas". Aragonès ha explicado que el Gobierno ha dicho en el encuentro de este lunes "que más del 50% de los recursos transferidos (unos 140.000 millones de euros en los próximos años) los gestionarán las comunidades autónomas".