Monago aboga por tomar medidas de control social y movilidad pero ve "excesivo" 6 meses de alarma "sin control"

Así, tras considerar que la declaración de un nuevo estado de alarma a nivel nacional supone "un fracaso" para la gestión de la pandemia que ha realizado el Gobierno central, ha afirmado que esta medida evidencia que dicha administración estatal "tira la toalla" durante su periodo de vigencia, algo que ha reconocido que le preocupa.

De este modo, el 'popular' además ha pedido que por "transparencia" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, comparezca cada 15 días en la Asamblea de forma voluntaria como "autoridad delegada" con "poderes extraordinarios" frente a la pandemia durante el estado de alarma para "dar cuenta" de la evolución y de las medidas que se vayan adoptando en la región.

En cuanto al "toque de queda" en Extremadura de 12 de la noche a 6 de la mañana, Monago ha rehusado referirse a si es un horario adecuado o no, y se ha limitado a reiterar que en todo caso a él le parece que "seis meses es mucho tiempo" para un estado de alarma, y ha lamentado que además vayan a ser "seis meses sin control" para un Gobierno central que "mientras, nos ha mentido y que nos quiere mentir a medio plazo".

"Yo no confío en este Gobierno de España, porque no creo que haya ningún ciudadano de a pie reflexivo que pueda confiar. Esto iba para uno o dos contagios, no había que usar la mascarilla, un día una cosa y otro la contraria...", ha espetado en rueda de prensa el presidente del PP extremeño, que ha entendido además que los "17 modelos de respuesta delegadas" que van a ofrecer las CCAA a partir de ahora van a acarrear "confusión" en las medidas.

"Yo creo que seis meses a mí me parece que es un exceso, me parece que es una machada", ha reiterado Monago, quien también ha pedido "por favor" que el Gobierno central "no utilice" a los estamentos militares para "meter miedo a la gente psicológicamente".

"Lo que yo tengo fe y esperanza por favor es que no comparezcan los del Gobierno con los trajes militares detrás. Espero que en este segundo estado de alarma no aparezcan utilizando los uniformes. Una sociedad democrática, plenamente democrática no se puede meter miedo a la gente psicológicamente. Cada uno tiene su función que es importantísima pero que no utilicen a estamentos que lo están haciendo muy bien en su área de responsabilidad, que no los utilicen para la tramoya", ha espetado al respecto.

MUERTES EN EXTREMADURA

Por otra parte, el 'popular' ha lamentado que ante los "1.100 muertos" que según ha dicho se contabilizan en Extremadura desde el inicio de la pandemia "nadie ha asumido" aún "una responsabilidad".

"1.100 muertos, diez 11-M. Ese es el exceso de la mortalidad desde que se declaró la pandemia en Extremadura. Como no ha habido un brote de gripe, una plaga bíblica, el exceso se debe al Covid, y nadie ha asumido una responsabilidad... al contrario, la soberbia, que es la nota característica de Vergeles", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que el PP de Extremadura defiende que hay que "tomar medidas", pero incide en que él no sabe por una base de datos lo que está ocurriendo en la región frente al Covid-19, sino que tiene que aplicar un "acto de fe" ante el cual rechaza hacerse en todo caso "corresponsable". "A mí no me da un papel", ha dicho.

"Hay que tener mucha fe" para confiar en la Junta de Extremadura, ha dicho, porque el 15 de septiembre el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo que "se había pasado el pico de la segunda ola" y ahora aplicar "seis meses un toque de queda", algo que a su juicio "es tirar la toalla frente a la pandemia".

COMISIÓN DEL COVID-19

Por otra parte, Monago ha pedido a Vergeles que comparezca como mucho esta misma semana ya en la Comisión sobre el Covid-19 en la Asamblea para explicar "por qué murió Julia Rangel sin atención sanitaria, una mujer de 48 años, sin patologías previas y que por culpa de esta dictadura a la que nos han impuesto del teléfono murió suplicando por teléfono ayuda y no recibió ayuda sanitaria y cuando fue al centro sanitario murió a las pocas horas".

"No puede pasar de esta semana sin darnos una explicación a los extremeños de qué pasó al respecto. No puede ser que en Extremadura el 70 por ciento de las atenciones sanitarias sean por teléfono y el 30 por ciento presenciales", ha espetado el 'popular' a Vergeles, al tiempo que ha pedido a la Junta que dé "un golpe de timón" para acabar con la "dictadura del teléfono comunicando" cuando "piden ayuda sanitaria".

"No es causa de la pandemia, es causa de la falta de personal sanitario, de profesionales médicos, de enfermería, de auxiliares del sistema de salud. Y no se puede enrocar el sistema de salud cerrándoles las puertas al ciudadano y luego invitándoles a que te llamen y luego no te cogen el teléfono", ha subrayado el 'popular', quien ha considerado "normal" en consecuencia que el 28 de octubre esté convocada una huelga de profesionales sanitarios en Extremadura.